《茶金》劇組到民進黨教客語 賴︰客家精神就是台灣精神

民進黨昨邀請《茶金》劇組客語老師到黨部進行客語教學，《茶金》演員郭子乾（右）也到場，與黨主席賴清德（左）相見歡，郭當場模仿賴清德，博得滿堂彩。（民進黨提供）

2023/05/23 05:30

舉「膨風茶」為例 台灣可將挑戰變進步動力

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨客家部昨邀請《茶金》劇組客語海陸腔指導老師張春泉、四縣腔客語老師王旻瑛及演員郭子乾到黨部，用劇中經典台詞教客語。前往探班的民進黨主席賴清德以「膨風茶」為例表示，客家精神就是台灣精神，台灣一定可以把挑戰變成進步的動力。

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備戰二○二四總統大選，賴清德積極耕耘客家選票，力拚翻轉桃竹苗等藍營鐵票區。身兼賴清德「客語陪練員」的總統府發言人Kolas Yotaka日前透露，賴多年來努力學習客語，總是抓緊行程空檔認真練習，她也會在旁陪練、協助發音，前年賴曾全程客語宣講，讓許多客家鄉親非常驚喜。

Kolas Yotaka︰賴能全程客語宣講

除了賴清德本身勤學客語，民進黨客家部昨為黨工舉辦「追劇學客語─茶金好句換你說」課程。賴清德致詞時說，《茶金》這部戲膾炙人口，大家都很喜歡，還自曝「其實郭子乾是我的偶像，因為他演什麼像什麼」，且郭以「人生很難預料，沒有辦法想到六十歲還能當男主角」這句話鼓勵年輕演員，也帶動整個劇組都表演得非常好。

賴清德指出，《茶金》這部戲讓大家更了解茶產業對台灣的重要性，以及客語海陸腔的典雅、客家文化的重要性。他從劇中學到，被小綠葉蟬咬過的膨風茶，外表看起來不是很好，經處理過後卻變成最高級的茶，這就是客家精神，面對困境便轉為順境，甚至帶來更多利益，非常令人欽佩。

「客家精神就是台灣精神！」賴清德強調，即便台灣未來會面臨許多困難，只要我們發揮這種精神，一定可以把挑戰變成進步的動力。

郭子乾特別提到，八年前他在台南仁德車站前演出舞台劇時下大雨，時任台南市長賴清德穿雨衣從頭欣賞到最後，還上台親自講解，可見其對藝文活動的重視。郭也現場模仿賴清德，獲得滿堂彩。

客家部主任蔣絜安表示，民進黨政府多年來重視客家族群，讓原本被定位為方言的客家話，提升成為國家語言，讓民眾可以說自己的母語，未來民進黨會繼續推動優質的客家政策，讓客家語言及文化永續傳承。

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