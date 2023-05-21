蔡：和平是兩岸唯一選項 維持現狀是最大公約數
2023/05/21 05:30
〔記者陳政宇／台北報導〕蔡英文總統執政七週年，她昨召開記者會強調，台灣會與全球民主國家和社群站在一起，共同合作化解風險，必須以全球視野來處理兩岸關係，「和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。
台灣越團結越安全 世界也越安全
蔡英文說，現在是國際社會對台灣最重視、最友好的歷史時刻，朝野政黨必須團結合作，對內可以因民主選舉競爭，但對外一定要共同守護中華民國台灣，台灣民主非從天而降、和平非卑躬屈膝而來，台灣越團結就越安全，台灣越安全，世界就越安全。
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面對中國文攻武嚇，蔡表示，台灣人冷靜不躁進、理性不挑釁，展現對民主自由前所未有的堅持，不僅讓世界看到台灣的韌性，也讓國際支持力量變得史無前例的團結強大。
「台灣雖身處風險，但絕不是風險製造者，是負責任的風險管控者」，蔡說，台灣是當前世界的關鍵字，台海議題早已從兩岸區域層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點，全世界都是利害關係者，除既有基礎外，必須以全球視野處理兩岸關係。
對等對話化解分歧 兩岸共同責任
她指出，全球共識很清楚，即台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任一方都不能以非和平方式片面改變現狀，政府堅定立場，台灣信守承諾、維持現狀，致力台海穩定，也堅守四個堅持保障台灣民眾利益福祉，不挑釁、不冒進，也絕不會在壓力底下屈服。
蔡強調，維持現狀避免衝突發生，以對等對話化解兩岸分歧，這既是不分黨派共同責任，也是兩岸共同責任，更是區域各國、全球民主國家共同期待。