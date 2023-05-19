綠轟落跑市長 侯友宜：百廢待舉不能坐視

新北市長侯友宜昨受訪表示，現階段「國外情勢險峻，國內百廢待舉」，對國家社會有責任的人絕不能視而不見，應該挺身讓國家社會進步。（記者黃子暘攝）

2023/05/19 05:30

新北議會民進黨團促辭市長 侯稱市政絕不會停滯

〔記者許倬勛、黃子暘、陳政宇／綜合報導〕新北市長侯友宜將代表國民黨參加二○二四總統大選，新北市議會民進黨團昨天繼續猛轟「市長落跑、市政擺爛」，強調市民無法接受經常請假的「兼職」市長，要求侯友宜比照他自己競選二○一八年首任市長時，當時請辭副市長的做法，應該請辭市長後再參選總統；綠營黨團並說，無法接受代理市政的副市長在今年底報告明年總預算及列席議會答詢。

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侯：對國家有責任的人 應挺身而出

對於民進黨團要求請辭市長再參選總統，侯友宜昨天受訪表示，面臨國外情勢險峻、國內百廢待舉，對國家社會有責任的人，絕對不能視而不見，應該挺身而出讓國家社會更進步，他會讓新北市在這段時間永不停歇地往前走，市政絕不會停滯。

民進黨團：不接受代理市長審預算

民進黨團總召集人鄭宇恩表示，侯友宜預計九月起請長假跑去選總統，九月起將有新北市明年總預算報告及審查，侯友宜的如意算盤就是躲避議會監督，屆時找副市長來代理市長職務並到議會備詢，這讓市民無法接受，民進黨團會堅決反對。

「侯友宜沒留下好名聲，只有工程經常流標、執行落後的爛攤子！」黨團副總召張維倩批評，中央前瞻建設計畫補助新北市廿三座停車場、合計高達卅九．九億元，但截至去年僅完工九案、去年還有十二座的進度尚未過半，證明侯友宜根本無心市政，拋棄市民覬覦總統大位。

市議員卓冠廷抨擊說，新北市民究竟欠國民黨多少？從朱立倫到侯友宜，兩位前後任市長都落跑，新北市民為何要被如此不堪的對待？不論朱立倫或前高雄市長韓國瑜，落跑市長的結果都是敗選的下場，侯友宜沒有汲取教訓，不打算辭職卻想要當「時間管理大師」帶職參選。

市議員林秉宥指責說，從去年的恩恩案到新北市頻繁的槍擊案、五股觀音坑溪斷橋、中和弱勢悲歌伴屍案等，侯友宜至今對市民一句道歉都沒有，新北「市政跛腳」就從侯友宜接受徵召開始，侯在新北市本命區即將失火，這股野火最後將成為全國的燎原之勢。

立委問侯：連任3500萬補助款要捐嗎

民進黨立委昨也召開記者會，指韓國瑜曾為請假選總統向高雄市民道歉，反觀侯友宜市政百廢待舉、背棄市民，卻毫無歉意，連任市長不到半年就想爭取新台幣上億元的總統選舉補助款，是否應捐出去年的三五○○萬元選舉補助款。

新北市議會民進黨團昨召開記者會，再次痛批接受國民黨徵召參選總統的新北市長侯友宜「放爛市政」。（記者許倬勛攝）

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