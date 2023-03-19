艱困選區對策》國民黨不分區率隊 將組刺客軍團

不分區立委陳以信決定參選台南立委選舉，打算青年節前後正式宣布擬參選選區。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/19 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨自許協調立委艱困選區提名的「中央選戰策略會報」名單惹議，昨終止運作，但早在選策會成立之前，國民黨就已著手籌備青年投入艱困選區參選機制及輔選團隊。黨內人士透露，近期會有願意前往艱困選區開疆闢土的刺客軍團站出來發聲，人數大約十位，涵蓋現任青壯派不分區立委以及二、三十歲的年輕人，將於三月廿九日青年節前後正式召開記者會造勢。

陳以信、李德維將參選

據了解，兩位現任國民黨不分區立委陳以信、李德維將擔任領頭羊，以類似「新世代參政團」的概念，帶領一批青年軍投入各地艱困選區，扮演為黨進攻綠營地盤的刺客角色。

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陳以信指出，他原本就打算在青年節前後正式宣布擬參選選區，他會尊重黨部的相關安排，目前台南市有四個選區在爭取他參選，其中鹽水溪以南的三個選區，他有在認真思考，分別要對決林宜瑾、王定宇、林俊憲等民進黨立委，不過王定宇所在的台南市第六選區是自己的故鄉，因此參選機會最大。

陳以信透露，國民黨台南市黨部盤算在台南市「坐一望二搶三」，就是以溪南三區為主，希望他擔任領頭羊，帶頭打贏這一仗，因此他已經在徵詢可能人選，到時候藍營會在溪南三區採取集體作戰、區域聯防的「三對三鬥牛」。

另外，傳出黨中央考慮規劃李德維參選台北市第二選區，挑戰民進黨立委何志偉。李德維指出，無論黨中央要他到哪一個選區參選，他都會配合，他並證實已獲組發會徵詢，他也願意前往艱困選區。他強調，不分區立委本來就應該幫忙開疆闢土，這與黨內很多人只挑藍營舒適圈參選，是完全不同的路線，對於黨部規劃青年節前後的造勢活動，他會全力配合。

刺客人選鎖定青年軍

除了屬於青壯派的陳以信、李德維，國民黨也將推出二、三十歲刺客人選，包括黨部發言人林家興、李明璇、蕭敬嚴以及副發言人廖偉翔等藍營青年軍。

黨內人士指出，雖然黨內對於已經解散的選策會成員有爭議，但這些人除了幫忙找人，原本還要出錢、出資源。像傅崐萁就曾對黨內說，年輕一輩如果想要擴大服務範圍，從資深前輩身上吸取養分，他非常樂意支持，意思就是想參選的年輕人，都可以找他幫忙。

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