香港世紀惡火156死！劣質防護網成禍首 製造商疑為習近平親家

香港宏福苑大火造成慘重死傷。（法新社）

香港大埔宏福苑世紀惡火，起初以為是大樓外部竹製鷹架起火釀災，但後來發現該住宅群的防護網，被偷換成不具備阻燃功能的保護網，致使火勢迅速蔓延，一發不可收拾。如今又傳出，有問題的防護網由一家山東的公司生產製造，該公司法人名叫「張珊珊」，而且這名「張珊珊」來頭不小，竟是中國國家主席習近平的親家！

今（2日）傍晚最新消息指出，宏福苑大火罹難人數已增至156人，仍有30人失聯。香港政府正對建商的人展開拘捕行動，目前已依涉嫌誤殺罪抓了15人，揭露建商為了省錢使用不合格的廉價防護網魚目混珠，導致惡火迅速延燒。港府還說，涉案人士為了應付突擊檢查，還刻意買了少量合格阻燃網，安裝在大廈低樓層的「棚腳」處，試圖以此欺騙檢測人員。然而這場世紀惡火會發生，顯然不只是建商的問題，不少人跳出來要求向上究責，卻遭官方打壓。

另外，宏福苑大火發生第一時間，習近平馬上下指示全力救災，動作比香港特首李家超還要快，但這反應讓外界產生猜疑。隨後網上流傳據稱是宏福苑施工方，事發前張貼的公告顯示，大樓外圍的防護繩網是由一家名叫「山東宸旭化纖繩網」的公司所生產，產品的質檢報告由「山東濱州實驗室」開立，這間實驗室自稱通過「CNAS認證」（中國合格評定國家認可委員會，對實驗室等機構的技術能力和質量管理體系進行的評審），取代了香港傳統的「HOKLAS標準」（香港實驗所的認可準則）。

有中國、香港的網友進一步翻查相關工商信息發現，山東宸旭成立於2019年，註冊地為山東省濱州市惠民縣李莊鎮南北李村，資本額300萬元人民幣（約新台幣1332萬新台幣），法定代表人名叫「張珊珊」。看到「張珊珊」這個名字，不少人立刻想到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，中共實施清零封控措施，天天強迫民眾做核酸，當時就有一個「張珊珊」與官方合作核酸檢測業務發大財。

2022年，「張珊珊」這個名字因為甘肅省「蘭州核子華曦實驗室」被通報核酸檢測出包引發關注，當時網友發現核子華曦是才剛創立幾個月就接到政府多個大案，且在中國多地都有同樣成立不久分公司，張珊珊與全中國35家核酸檢測機構相關聯，因此被質疑張珊珊藉疫情發災難財，與官方合作攫取財富。

而今「張珊珊」再度受到輿論熱議，有人稱她是中國核子基因集團創辦人張核子的女兒，但另一個傳言有更多人討論，那就是張珊珊其實是習近平胞弟習遠平的妻子張瀾瀾的親姊妹，也就是習近平的親家，難怪習近平知道災禍後馬上做出反應。不過這些消息目前尚未能獲得證實。

