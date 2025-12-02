為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明起變天「北宜一路降溫」下探13度 高山有降雪機會

    2025/12/02 18:27 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    明天週三（3日）東北季風增強，天氣明顯轉涼，基隆北海岸、大台北、宜蘭留意較大雨勢。中央氣象署預報，北部及宜蘭明起一路降溫到本週低點，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會；週三深夜到週四清晨最冷，空曠地區下探13度。

    預報員賴欣國表示，週三北台灣及花蓮明顯轉涼，入夜後中南部也明顯轉涼；基隆北海岸、大台北、宜蘭有局部較大雨勢，桃園、新竹、花東及恆春半島局部短暫雨，苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

    週四及週五持續受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    週末兩天，東北季風稍微減弱，降雨減緩，不過基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區晴到多雲。

    下週一新一波東北季風報到，強度不如這波，北台灣白天溫度稍有下降，迎風面也有水氣，桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    溫度方面，賴欣國提醒，明天開始將感受到明顯降溫，北部及宜蘭一路降溫到週四清晨；未來一週最冷時間落在週三深夜到週四清晨，中部以北都會區降至15、16度，南部及台東18、19度，空曠地區會再降1至2度，有機會下探13度。週四白天稍微回升，週末明顯回溫。

    另外，賴欣國指出，明天中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機會。這週菲律賓東方海面可能發展熱帶擾動，週末抵達菲律賓南側陸地；雖不排除增強為熱帶性低氣壓，但維持一般低壓機會較大，強度不大，對台灣天氣無影響。至於冷氣團跡象，本週及下週尚無訊號。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

