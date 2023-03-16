自由日日Shoot》恢復進口台灣白帶魚竹筴魚 中國放毒再解毒 玩兩手策略

中國國台辦昨日宣稱，即日起恢復台灣白帶魚、竹筴魚輸入，立委則解讀，「放毒是它，解毒也是它」，中共在玩兩手策略。（記者黃旭磊攝）

2023/03/16 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為報復時任美國眾議院議長裴洛西來台，中國去年無預警禁止台灣水產品進口。中國國台辦昨日宣稱，為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自三月十五日起，恢復台灣白帶魚、竹筴魚輸入。陸委會呼籲中方，應儘速重新檢討相關貿易限制措施。立委則解讀，「放毒是它，解毒也是它」，中共在玩兩手策略。

國台辦發言人馬曉光昨日聲稱，二○二二年六月，中國海關在台灣輸大陸冰鮮白帶魚、凍竹筴魚中，檢出新冠病毒核酸「陽性」樣本；基於生物安全風險防範的考慮，海關總署自二○二二年八月三日起暫停了台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

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馬曉光說，中國已對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，取消所有進口冷鏈食品口岸環節針對新型冠狀病毒的核酸監測檢測等措施。為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自今年三月十五日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。

陸委會籲中方 速檢討相關貿易限制

對此，陸委會強調，中國海關去年暫停台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸中，我方業務主管機關已透過兩岸協議管道向中方反映，科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究。

陸委會指出，對於中方昨恢復台灣兩項水產品輸入，相信是回到處理相關議題的正確態度，政府也期盼未來兩岸各項經貿往來能朝更健康的方向發展，才是兩岸人民之福。

學者：典型統戰 企圖影響台灣大選

兩岸政策協會研究員吳瑟致受訪分析，這是典型的統戰作戰，今年初國民黨副主席夏立言率團訪中後，中國就陸續解禁經濟制裁，企圖影響台灣總統選舉，目的是要改變台灣政治的發展。

吳瑟致指出，國台辦說法破綻很多，無法自圓其說，為何魚能驗出新冠病毒陽性？是否改天又會驗陽、再禁台灣農產品進口？中國是想從「破壞者」變成「施惠者」，進一步改變台灣基層、民眾對中國的看法，建議政府盤點兩岸相關項目，不要任由中國發揮主導權。

「說停就停，說放就放！」民進黨立委賴瑞隆痛批，中國違反國際貿易規範在先，以驗出陽性為由禁止進口，今年開始安排統戰交流後，就做球給特定政黨開放，明顯是統戰伎倆；「放毒是它，解毒也是它」，大玩兩手策略。

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