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    自由日日Shoot》農委會：樂見中國符合國際規範

    中國國台辦昨天宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚以及冷凍竹筴魚輸入，農委會昨表示，樂見中國符合國際規範修正作法。（記者黃旭磊攝）

    中國國台辦昨天宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚以及冷凍竹筴魚輸入，農委會昨表示，樂見中國符合國際規範修正作法。（記者黃旭磊攝）

    2023/03/16 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中國國台辦昨天宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚以及冷凍竹筴魚輸入，農委會昨表示，樂見中國符合國際規範修正作法，除中國市場外，會持續將漁產品銷往高端市場。

    持續協助漁產品銷往高端市場

    台灣冰鮮白帶魚的外銷市場過去幾乎都在中國，前年出口到中國的冰鮮白帶魚共九一四六噸，產值九百九十四萬美元；台灣冷凍竹筴魚過去超過五成外銷中國，前年出口到中國二一六一噸，產值為二百廿四萬美元。

    中國去年八月三日以在包裝上驗出新冠病毒為由，暫停台灣冰鮮白帶魚與冷凍竹筴魚輸入，我方回覆中方，科學上未有新冠病毒可透過外包裝傳染到人類證據，我方對產品包裝隨機抽驗結果均為陰性，已強化水產品及外包裝清潔消毒確保品質衛生，並向中方要求諮商，希望早日促使中方取消禁令。

    農委會指出，我國出口水產品皆符合相關檢驗標準，中國之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與做法，我國與美國等會員在世貿組織共同提出特定貿易關切，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施。

    農委會說，在中國片面禁止台灣白帶魚輸入期間，產地價格穩定，我國並成功開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，持續協助漁民和所有通路業者往高端市場邁進。

    我國的柑橘類水果、石斑，去年被中國用檢疫理由暫停輸入，農委會持續透過兩岸管道提出我方改善措施與相關檢驗報告。據了解，中國仍已讀不回。

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