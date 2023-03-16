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    自由日日Shoot》台灣最大產地 高雄白帶魚 封櫃出口日本

    經高雄市長陳其邁赴日爭取，漁業署昨在興達漁港封櫃七公噸冷凍白帶魚，將從前鎮漁港出海運至日本橫濱。（記者黃旭磊攝）

    經高雄市長陳其邁赴日爭取，漁業署昨在興達漁港封櫃七公噸冷凍白帶魚，將從前鎮漁港出海運至日本橫濱。（記者黃旭磊攝）

    2023/03/16 05:30

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕中國國台辦昨宣布恢復我國冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入，結束自去年八月三日起管制作為；對此，過往循小三通將白帶魚輸中的興達港區漁會指出，白帶魚今年產季已過，冷鏈漁獲已銷往日本。

    時任美國眾議院議長裴洛西去年八月訪台後，中國隨即片面禁止輸入我國農漁產，光是白帶魚就造成每年近二．八億新台幣損失，外界認為政治意圖明顯。我國漁業署昨天在興達漁港封櫃七公噸冷凍白帶魚，將從前鎮漁港出海運至日本橫濱；未料，中方竟於同日宣布恢復貿易。

    漁會：產季已過 中方開放助益不大

    過往白帶魚多集中高雄，經小三通航程或由各港口直航運銷中國。興達港區漁會總幹事郭展豪說，白帶魚產季在三月結束，由於中方去年禁輸入，影響九成外銷，經高雄市長陳其邁赴日爭取，初步獲得七公噸訂單。

    陳其邁表示，中國片面禁止輸入後，我方積極「練兵」，立委邱志偉爭取三千六百萬元預算補強冷鏈加工產線，並分散至日本等先進市場，以東京豐洲市場每年四成鮪魚來自高雄為例，相信白帶魚也很快能夠搶進。

    郭展豪強調，今年產季已結束，多數冷凍冷鏈加工兩百卅克小包裝都銷往日本，中方突宣布開放，現在進入熱帶氣候、寄生蟲多，漁民原則上不捕撈，短期來看對於漁民幫助不大。

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