澎湖議長被押》劉陳昭玲涉介入人事 消防局小隊長50萬買官

澎湖縣議長劉陳昭玲雖競選期間摔斷腿，但仍以第一高票當選。（記者劉禹慶攝）

2023/03/15 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕被外界視為澎湖政壇媽祖的國民黨籍澎湖縣議長劉陳昭玲，涉貪被收押禁見，為澎湖政壇投下震撼彈。澎湖院檢分別說明偵辦原因及羈押理由，與先前傳出的收賄介入人事調動與包庇燒烤業者違建有關，因兩人不坦承犯行，才會被收押禁見。

此次廉政署跨海辦案，廉檢掌握的檢舉函寫明，相關人員介入縣府車管處、湖西消防分隊臨時人員任命案，並有收賄的證據，直指消防局某小隊長升官，是以五十萬元代價買官；而燒烤業者為求不斷水斷電，能夠繼續營業，傳出合資提供百萬元賄款，都被廉政署掌握具體證據。

請繼續往下閱讀...

由於部分涉案人已坦承犯案情節，但劉陳昭玲等三人否認，澎湖地方法院合議庭法官分別訊問被告等三人，及審酌檢察官所提出之相關事證後，認有羈押劉陳昭玲、陳淑美之必要性，均裁定准予羈押，並禁止接見通信及受授物件；至於被告孫春梅部分，認無羈押之必要，以二十萬元交保，並限制住居、出境出海。

劉陳昭玲去年底完成台灣地方自治史上議長六連霸紀錄。她在廿五歲時投入政壇，參選澎湖縣議員每戰必勝，從事公職四十一年，當過兩屆副議長、六屆議長，相較於縣長任期最長兩屆八年，劉陳昭玲長期擔任議會龍頭，在澎湖的影響力不下於縣長，她昨天被法院裁定收押，不少地方人士都相當驚訝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法