議員：高虹安就職將滿百日 一事無成

高虹安小內閣爭議事件

2023/03/15 05:30

批市容景觀髒亂 公園堆滿落葉 城市光榮感逐漸崩壞

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長高虹安近期因唱五月天的歌曲宣導反詐引發爭議，民代批評高「只顧唱歌、荒廢市政」，不僅市容景觀髒亂，就連公園也堆滿落葉、草皮變黃土，市民的城市光榮感正逐漸崩壞。市府則解釋落葉與草枯是氣候造成，會加強管理。

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綠營新竹市議員劉康彥、劉彥伶及陳建名和前市議員李妍慧昨批高虹安就職即將百日，卻一事無成。

市府：落葉草枯氣候造成 會加強管理

劉彥伶說，不少市民在臉書社團貼文抱怨，社區周遭公園環境維護品質嚴重下滑，落葉、水溝堵塞、環境髒亂、南寮波光市集周遭違規停車亂象叢生等，其中關新公園過往有開闊草皮綠地，如今卻成光禿禿的黃土公園，市府機器螺絲嚴重鬆動。前市議員李妍慧說，竹市公園髒亂，交通失序，違停亂象處處，顯示市府疏於行政管理跟城市建設。

新竹市府城銷處指出，因近日適逢季節強風造成葉片大量飄落、加上低溫造成草皮枯黃，相關人員都有按照慣例進行維護及草皮大量澆水，會再加強整理及澆灌草皮。

另外，高虹安近期與新竹市警方錄製反詐宣導，高唱五月天的「突然好想你」，並隨市區垃圾車路線播放。新竹市議員劉康彥批評，高虹安及警方有沒有向「中華音樂著作權協會」申請公開播放？五月天所屬的「相信音樂」並不對外授權任何的翻唱詞曲重製，高虹安不但重製，還放在網路提供下載，此舉恐觸犯著作權法，是錯誤示範，執法的警察局竟知法觸法。劉彥伶也批評，市府著重網路聲量與形象，根本無心市政。

高翻唱五月天歌曲挨批後

新竹市警局：已取得授權

新竹市警方表示，相信音樂公司獲悉此事後，有聯繫市府和警察局，並請警方提出高虹安唱的歌在哪些垃圾車經過的路段播放、播放次數等，警方已填寫相關播放紀錄表格，後續會進行版權授權。經此風波，警方將暫停此反詐歌曲的播放，若討論後確實不妥，將不再播放。

新竹市警局昨晚發出聲明，指「相信音樂」已授權予警察局播放，該公司表示樂於參與公益活動，並支持與新竹市政府一起共同防堵詐騙；至於公開播放也取得「中華音樂著作權協會」的支持及同意。

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