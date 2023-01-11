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    高院駁回抗告 蕭景田交保確定

    蕭景田（資料照）

    蕭景田（資料照）

    2023/01/11 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕國民黨前中常委蕭景田被控出資替台北市議員林杏兒賄選，士林地院原裁定八百萬元交保，經檢方抗告，高等法院撤銷發回更裁，士院日前重開羈押庭，蕭在法院快篩時驚傳確診，法官訊後仍裁定交保，但保釋金加碼至一千五百萬元，並諭知限制出境等處分，檢方不服，提起抗告；高等法院審理認定一審裁定適當，昨駁回抗告確定。

    士林地檢署偵辦蕭景田涉賄選案，上月指揮調查局發動偵查行動，但蕭聞風竟翻牆逃跑，一週後才自行到案，被檢方以有逃亡之虞聲押禁見，但士院認定無羈押必要，裁定以八百萬元交保。士檢提起抗告，高等法院以蕭曾翻牆逃走等事證，恐有逃亡、勾串、滅證等可能，撤銷原裁定，發回士院更裁。

    士院認為，蕭雖否認犯行，但依現有證據、證人證詞，足以認定他涉投票行賄罪嫌重大，但考量里長及里長候選人均已到案作證，且證物已扣案，已無勾串及滅證之虞。

    士院認定，蕭景田雖曾翻牆逃走，但已自行到案，沒有羈押必要，七日裁定以一千五百萬元交保，並限制住居等，同時禁止接觸相關人士，以防勾串；但士檢仍認為蕭有高度逃亡及串滅證的可能性，提起抗告，昨被高院駁回確定。

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