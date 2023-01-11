賴清德︰與年輕人對話 找回中間選民

副總統賴清德（左2）競選民進黨主席，昨赴宜蘭向黨員報告政見，會後與支持者握手致意。（記者蔡昀容攝）

2023/01/11 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕競選民進黨主席的副總統賴清德昨晚到宜蘭舉辦政見發表會，同時聽取黨員建言。許多黨員直言，黨內要團結合作，重視基層；賴回應，基層聲音他聽到了，他的選舉政見，就是團結黨內、穩定政局，找回綠色執政招牌及中間選民，加強與年輕人對話。

赴宜蘭發表政見 聽黨員建言

政見會昨借縣議會場地舉行，會中不只一名黨員批評，黨中央近年不重視基層，只忙著爭取媒體目光，派系想著自己利益，難怪選得悽慘落魄；黨內要團結合作，培養村里長、代表等基層人才，體恤民意、給予資源，才能打贏選戰。

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也有黨員認為，房價高、育兒費用高，兒女不敢生小孩，民進黨難獲年輕票認同；多名年輕人提出對台灣交通安全、港澳條例的憂慮，還有台灣主權問題，也希望賴清德先提出完整的兩岸論述，凝聚黨內共識。

賴清德說，他第一個政見就是團結黨內以穩定政局，黨團結才能當總統蔡英文的後盾，支持她推動政策，因應低薪、房價、少子女化、高齡化、氣候等挑戰。第二，要找回「清廉、勤政、愛鄉土」、「綠色執政，品質保證」招牌，加強與年輕人的對話，重新找回中間選民、年輕選民支持；最後，要繼續培養人才，才能把黨內堅韌意志和價值傳承下去，他主張堅持公開、透明的初選機制，讓年輕人也能參與。至於國家安全和主權問題，賴重申，除了採購和自製武器，義務役恢復成一年後，訓練內容更紮實，薪資也提升。

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