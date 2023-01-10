德國會訪團：不接受中國軍事威脅

德國國會議員訪問團昨拜會立法院，國防委員會主席史琪曼（右）、自民黨副主席佛格（左）上台致詞。（台北市記者聯誼會提供）

2023/01/10 05:30

〔記者謝君臨、鍾麗華、呂伊萱、編譯楊芙宜、林雨萱／綜合報導〕德國國會「自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」昨抵台展開四天訪問，拜會立法院及行政院。自民黨副主席佛格在立院表示，他們要向中國傳達一個清楚的訊息，亦即軍事威脅和武力是德國無法接受的，此行就是要展現德國對台灣的大力支持。

此次訪團共同團長為德國國防委員會主席史琪曼以及佛格，共同領軍國會人權委員會主席阿爾特、自民黨團外交發言人雷希特等人，其中，國防委員會主席和人權委員會主席是首次訪台，具高度象徵意義。外交部表示，這是今年第一個德國訪團，也是四個月內第三個德國國會官式訪團來台灣訪問。

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史琪曼在立院指出，這是她首次造訪台灣這個美好的國家，她認為面對面的交流是非常重要的，尤其在歐陸發生的烏俄戰爭已經持續近一年，身為民主聯盟的一份子，大家非常需要彼此合作。

史琪曼也說，她的哥哥是律師，經常到世界各地旅行，當她提及將造訪台灣時，哥哥要她和每個台灣人分享，能親自來台灣，就是給台灣最好的支持！因此她要代表德國國會、她的家人和同事，表達對台灣的支持。

佛格致詞時說，台灣身為全球民主對抗威權的典範，擁有成熟穩定的民主政體，他們要向中國傳達一個清楚的訊息，亦即軍事威脅和武力是德國無法接受的，而此行就是要展現德國對台灣的大力支持。

另，史琪曼在拜會政院時表示，這次訪台非常重要，在這個不是那麼和平的世界中，要展現民主國家間的深厚關係。佛格也指出，以武力改變台海現狀，或威脅使用武力改變現狀，德國的立場是不可接受，因此在台灣面對威脅時，要與台灣團結在一起，這次訪台就是要展現團結。

減少依賴 德制定新的對中策略

法新社報導，德國國會議員高階代表團九日抵台訪問，後續德國聯邦教育及研究部部長史塔克—瓦特辛格據悉也將在接下來幾個月內訪台。路透報導，德國正在制定一套新的對中策略，目的在於更嚴肅對待與中國的關係，並減少對於中國經濟的依賴。

中國外交部發言人汪文斌昨對德國議員訪台表示譴責，聲稱「台灣問題的根源恰恰是當年叢林法則、霸權主義、殖民主義、軍國主義在世界橫行，中國深受其害」、「德國在這方面有著深刻而慘痛的歷史教訓」。他還力促德國政治人物應恪遵「一中原則」。

中駐德國大使吳懇八日對「商務日報」表示，德國是「受意識形態引導」，而採取更強硬對中策略，反映冷戰思維可能危及德中合作。

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