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    立委補選還有南投 陳其邁籲支持蔡培慧

    針對台北市立委補選結果，陳其邁表示「虛心接受」。（記者洪臣宏攝）

    針對台北市立委補選結果，陳其邁表示「虛心接受」。（記者洪臣宏攝）

    2023/01/10 05:30

    〔記者洪臣宏、陳恩惠／綜合報導〕台北市第三選區立委補選落幕，民進黨選將吳怡農落敗，代理主席、高雄市長陳其邁昨天表示「虛心接受」，將持續檢討；南投縣立委補選緊接而來，他肯定蔡培慧是值得信賴的最好選擇，呼籲南投鄉親要有一個新選擇，支持蔡培慧。

    北市吳怡農雖敗猶榮

    陳其邁昨天受訪時表示，虛心接受台北市第三選區立委補選結果，民進黨對如何重新獲得人民信賴，擴大支持基礎，正在努力、持續檢討，選後各項政策要更接地氣，組織、文宣都要檢討。至於吳怡農展現了君子風度，不抹黑、不謾罵，樹立了新的政治文化，對他的努力、認真給予高度肯定，希望他繼續努力。

    南投立委補選方面，民進黨由參選縣長失利的前立委蔡培慧對上國民黨籍前縣長林明溱。陳其邁表示，蔡培慧是優秀候選人，實實在在，有豐富學養，從學運到擔任政治工作，都是值得信賴的最好選擇，南投有一位堅持理想，一路走來都跟南投站在一起的候選人，呼籲南投鄉親支持蔡培慧。

    此外，針對近來基層不滿立委高嘉瑜、台北市議員王世堅「自己人打自己人」，要求開除黨籍，陳其邁緩頰表示，從政黨員都有相當高鬥志，意見不同難免，但都充分尊重。

    行政院長蘇貞昌昨天到桃園出席「國道二號大園交流道至台十五線新闢高速公路工程」通車典禮，被問到吳怡農補選北市立委失利，是否意味著民眾對民進黨失望？蘇揆表示肯定吳怡農和團隊的努力，讓選民失望的部分會再努力。

    蘇貞昌也強調，尾牙宴請政院團隊並非「畢業餐會」，而是感謝團隊過去一年的辛勞。

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