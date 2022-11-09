拉抬子弟兵 侯友宜陪吳訓孝掃街

新北市長侯友宜（右二）昨天上午陪同子弟兵、議員候選人吳訓孝（左一）到三重區水流公市場掃街。（記者林欣漢攝）

2022/11/09 05:30

〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天陪同子弟兵、市議員候選人吳訓孝到三重區水流公市場掃街拜票，侯友宜肯定吳訓孝是一名優秀青年，但年輕人首次參選，資源相對不足，加上疫情期間戴口罩，知名度不高，希望鄉親全力支持願意好好做事的年輕人。

侯︰盼鄉親支持優秀青年

侯友宜說，吳訓孝具備法律專業，是三重在地人，願意參與公共事務，用專業幫助弱勢族群，希望鄉親給予加油打氣，給優秀青年服務家鄉的機會。

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針對民進黨新北市長候選人林佳龍指控，市府打壓十一月二十五日「選前之夜」造勢活動的場地，「新北市已經被侯友宜搞成行政獨裁」。侯友宜則回應，租借場地要考量安全等面向，一切按照租借辦法申請，權責單位會向租借單位說明清楚規定。

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，今年選舉投票日早就公布，全台灣都知道，只有林佳龍跟民進黨新北市黨部不知道，才會比別人晚借場地，又以各種無理取鬧的理由上演鬧脾氣、抹黑戲碼，林佳龍陣營難道選到「集體巨嬰化」？

另外，林佳龍競辦簽訂契約購買計程車廣告，遭藍營質疑涉及賄選。國民黨新北市議員葉元之、市議員候選人林鼎超昨公布一段錄影畫面，指影片中某男子給兩百元要計程車司機在車身張貼林佳龍的競選廣告，並表示「不貼也可以」，已構成賄選條件。

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