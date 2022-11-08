防疫有成 曹興誠：用選票還阿中公道

前聯電董事長曹興誠（左）昨召開記者會，力挺民進黨台北市長候選人陳時中（右），曹興誠會後拍陳時中的肩膀，表示對陳時中的防疫成績極為肯定。（記者廖振輝攝）

2022/11/08 05:30

陳時中：看到了「認知戰」 不好的勢力想把台灣打下來

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠昨召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，力挺民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中對防疫的貢獻。曹興誠強調，台灣防疫成績舉世矚目，但陳時中受到的污衊攻擊排山倒海，非常不公道，有些候選人還指控阿中部長「謀財賣命」，講這種話是傷天害理，他希望市長選票能給陳時中一個公道。

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曹興誠指出，四十個OECD主要國家從疫情爆發到今年九月十九日，各國每百萬人口因疫情死亡人數，台灣在全世界排第四，僅次新加坡、日本、紐西蘭，分數是九十分以上，防疫表現在九成國家之上，為什麼防疫指揮官要受這麼大攻擊與污辱？絕對不公道。

曹興誠呼籲，陳時中盡責盡力讓他的老命能夠活下來，台灣在自由沒有受到太多限制情形下做好防疫，反對污衊、尖酸刻薄的攻擊。尤其今天台灣面對複雜情勢，中國威脅武嚇排山而來，首都市長是要能做事、承擔責任，希望市長選票能給陳時中一個公道。

陳時中強調，他非常感謝曹董事長願意出來講幾句公道話。事實上，台灣的百萬死亡率是最好的前四名，超額死亡率也是前二、三名，成績不算差，也是大家一起努力合作走過來的，但因為選舉被有心人扭曲為邪惡的痕跡，但防疫成績是全民努力成果，這個光榮印記不容有心人抹滅。

陳時中談及，這次防疫被打壓，其實自己內心深處有看到另外一個陰影，這是一個認知戰，台灣要起來的時候，就有不好勢力要把台灣打下來，讓台灣喪失對自己的信心。防疫是大家努力成果，不應該妄自菲薄，要站穩腳步展現台灣的公衛實力。

對於政府防疫屢遭攻擊，是否為中國的認知作戰？陳時中指出，認知戰看到許多對疫情的抹黑、打壓和扭曲，一開始認為是選舉的效應，但想想可能還不止，認知戰在台灣已經開打。

陳認為，「抗共保台」較抗中保台精確，他非常謹慎看待共產黨領導，但這方面態度在國民黨比較少看到，反而常常看到聯共打壓的情況，不希望這種情形繼續下去。盼兩岸主權互不隸屬，堅決維持自由民主的生活方式。

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