本報民調》鄭運鵬在4大年齡層領先

本報最新出爐的桃園市長選舉民調顯示，在六大年齡層中，民進黨候選人鄭運鵬在廿至廿九歲等四個年齡層取得領先。（鄭運鵬競辦提供）

2022/11/07 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕本報最新出爐的桃園市長選舉民調顯示，在六大年齡層中，民進黨候選人鄭運鵬在廿至廿九歲等四個年齡層取得領先；另以本次及九月所做的民調比較，鄭運鵬及國民黨候選人張善政在先前打平的廿至廿九歲支持度，轉變為鄭以廿九．○五％領先張的廿．四八％，差距達八．五七個百分點。

20至29歲選民 鄭超前張

交叉分析顯示，鄭運鵬在六十至六十九歲及七十歲以上年齡層的支持度具明顯優勢，上次分別以四十％比廿四％、卅．八六％比十四．八一％領先張善政，這次也仍以四十五．六三％比卅三．九八％、五十一．一四％比廿五％領先，七十歲以上的差距更從十六．○五個百分點拉開到廿六．一四個百分點。

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除了廿至廿九歲的支持度出現明顯變化之外，在卅至卅九歲，鄭運鵬從原先以廿九．九一％領先張的廿五．六四％，被張以卅．一二％比廿四．五％逆轉領先，差距達五．六二個百分點；四十至四十九歲，鄭仍以卅四．三％領先張的卅三．○六％，但差距從九月的三．一八個百分點拉近至一．二四個百分點；此外，原先張善政僅領先鄭運鵬一．○六個百分點的五十至五十九歲，這次以四十．二％比卅三．六七％，將差距拉開至六．五三個百分點。

第三勢力在各年齡層的支持度皆大幅落後，民眾黨候選人賴香伶僅在廿至廿九歲達到十．九五％，其餘年齡層均在一成以下；無黨籍候選人鄭寶清各年齡層均未超過一成，較高的是廿至廿九歲為九．五二％。

在不同教育程度，鄭運鵬與張善政各有領先，上次由鄭以廿五．三二％比廿四．○三％小幅領先的大學學歷，這次被翻轉，張在專科、大學及研究所以上學歷分別以卅七．八六％比卅三．○一、卅．七四％比廿九．三％、卅八．六八％比廿六．四二％些微領先鄭；不過，鄭在高中以下學歷的支持度皆取得大幅度優勢。

從性別交叉分析，鄭運鵬的男性支持度從九月的卅一．八一％明顯上揚到卅七．九七％，張善政從廿六．八四％略微成長到廿八．三九％，目前尚有十七．一八％尚未決定（含拒答）。

女性選民中，張善政支持度從廿二．四一％大幅成長到卅二．八四％，鄭運鵬從廿六．六三％提升到廿八．九七％小幅落後，目前仍有卅一％尚未決定（含拒答）。

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