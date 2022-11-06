《曹興誠籲票投給與台灣共存亡的候選人》捍衛台灣 徐定禎︰已簽不投降承諾書

聯電集團創辦人曹興誠（右）受民進黨苗栗縣長候選人徐定禎工商聯誼會之邀，昨晚到苗栗演說，並與徐定禎（左）交流。（徐定禎競總提供）

2022/11/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕聯電集團創辦人曹興誠，受民進黨苗栗縣長候選人徐定禎工商聯誼會之邀，昨晚到苗栗發表演說。曹興誠表示，台灣飽受中共威嚇，他已著手培訓「黑熊戰士」協助軍警保衛台灣，並呼籲國人於這次選舉，要投票給願意與台灣共存亡的候選人；徐定禎則呼應，他已簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，並允諾當選之後，也會協助曹在苗栗設立「黑熊學院」。

曹興誠受邀演說 培訓「黑熊戰士」護台

曹興誠昨晚以「台灣的光明前途」為題發表演說，吸引許多工商業界人士參與。曹說，台灣走在民主自由的文明潮流，與世界友好，面對中共企圖併吞的威嚇，唯有團結備戰，才能得以存續，只要國人團結展現保衛台灣的決心，全世界都會幫助台灣，中共也不敢貿然動武。

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曹興誠說，所以他成立「黑熊學院」，著手培訓「黑熊戰士」協助軍警保衛台灣，目標三年培訓三百萬名黑熊戰士。他發誓在他活著的時候，不會讓中共侵犯台灣，並呼籲國人於這次選舉，要投票給願意與台灣共存亡的候選人。

徐定禎肯定 將協助曹設立「黑熊學院」

曹興誠展現誓死保衛台灣的決心，獲得與會人士熱烈鼓掌回應。徐定禎則呼應曹，他已簽署「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，並允諾當選之後，也會協助曹在苗栗設立「黑熊學院」。

除了台海兩岸情勢的變動，這次苗栗縣長選舉也是關鍵。依據TVBS最新民調，徐定禎於支持度上以廿二％，緊咬無黨籍縣長候選人鍾東錦的廿七％，但在選民喜好度上，徐定禎喜好度為卅％，贏過鍾東錦的廿九％。

徐定禎指出，鍾東錦陸續爆出殺人未遂、傷害致死、涉入賭債糾紛槍擊案等，讓許多鄉親們很緊張擔心，拜票掃街都能感受到選民「不希望黑道當縣長」。他也強力呼籲，苗栗人站出來拒絕黑道、守護家鄉，拒絕向黑金勢力低頭！

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