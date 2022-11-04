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    美FCC委員卡爾︰台灣是自由民主且充滿活力的燈塔

    美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（右2）昨拜會數位發展部長唐鳳（左2）。（數位部提供）

    美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾（右2）昨拜會數位發展部長唐鳳（左2）。（數位部提供）

    2022/11/04 05:30

    〔記者鄭瑋奇、徐子苓／台北報導〕美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾抵台訪問，是首位訪台的現任FCC官員。他強調，台美為堅實夥伴，讚「台灣是自由民主且充滿活力的燈塔」，前天及昨天分別拜訪國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部長唐鳳，期待雙邊深化交流，並在台美至關重要的科技議題如網路韌性、網路安全與5G等與我方交換意見。

    卡爾前日拜會NCC，由NCC主委陳耀祥、委員陳崇樹等代表接見，雙方交流一個多小時。卡爾在會中表示，台美為堅實夥伴，肯定NCC在制定通訊傳播監理政策的努力成果。

    會中，台美雙方除就重要電信業務、網路安全、頻譜管理、衛星通訊及資料管理等議題交換意見，也期盼未來能持續深化兩機關互動，分享彼此看法。

    拜會唐鳳 深化網路資安合作

    卡爾昨天也偕同美國在台協會（AIT）代表拜會唐鳳，雙方就網路數位韌性、資通安全與供應鏈安全等面向，進行廣泛性意見交流，並就深化通傳網路資安等台美合作事務達成初步共識。

    卡爾關切數據跨境傳輸的議題，唐鳳則強調數位發展部正推動政府服務「本地雲」的落實，確保數據由可信任的業者在本地資料中心儲存、運作，並運用隱私保護技術與「未來網際網路宣言」（DFI）夥伴以保障人權為核心價值，共同推動公益創新。

    卡爾另透過聲明表示，台灣是自由民主且充滿活力的燈塔，距離共產中國不到一百英里（約一百六十公里）的距離，台灣的歷史性轉變，為所有專制政權壓制的人民樹立鼓舞人心的希望，中華民國的成功是台灣人民堅定創業精神所建立與造就而成。

    卡爾指出，自由民主台灣對美國繁榮至關重要，而台美深厚的夥伴關係，是建立在共同價值基礎，以及對自由開放印太地區的承諾上，很榮幸能在台灣展開一系列雙邊會晤，期待深化合作，並就對台美至關重要的科技議題，包含網路韌性、網路安全與5G等議題交換意見。

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