美軍售後勤 強化樂山雷達偵蒐

拜登政府上台後軍售台灣情況

2022/09/04 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕美國拜登政府任內第五度對台軍售，售台價值八五六○萬美元的一百枚空對空AIM-9X「響尾蛇」飛彈、價值三．五五億美元的六十枚空對海AGM-84L「魚叉」反艦飛彈，以及價值六．五五四億美元的偵蒐雷達後續維持案，軍售總價額約十一億美元。其中偵蒐雷達後續維持案，就是這次精準掌握中共對台軍演所發射十一枚導彈的樂山雷達站，而受到關注。

國防部：發揮長程飛彈預警最大效益目

國防部昨表示，面對中共近期在台灣周邊挑釁式海、空軍事活動，同時頻密無人機騷擾，甚至以飛彈穿越台灣上空，已對台形成嚴峻的威脅，本次美方宣布對台軍售項目，除有助於建構我應對海、空灰色地帶壓迫，並發揮長程飛彈預警最大效益外，同時亦是彰顯協助我國強化整體防衛戰力，共同維護台海及印太區域安全與和平。

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軍方人士指出，「偵蒐雷達後續維持案」（Surveillance Radar Program）就是指位於新竹縣的樂山雷達站，將進行後續的後勤與支援服務。軍方雖未證實相關系統是否會升級，但強調「不是在他處再蓋一座預警雷達」。

蘇紫雲：軟硬體再升級 殲20都能偵獲

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪分析，樂山雷達站所使用的鋪路爪長程預警雷達（AN/FPS-115 PAVE PAWS），中東國家卡達為最新加入的使用國，其建造經費為十一億美元，遠超過美國軍售台灣「偵蒐雷達後續維持案」的六．五五四億美元，此次軍售就是針對樂山雷達站進行。

蘇紫雲說，這次「偵蒐雷達後續維持案」應包含有軟硬體升級的項目，可提高雷達靈敏度，提升偵獲率，包含中共的「殲二十」匿蹤戰機、巡弋飛彈、低飛進襲的直升機，都能夠偵獲。

樂山雷達站的最遠偵蒐距離達五千公里，可至中國新疆地區，曾引發外界質疑台灣是否需要如此長程的雷達；蘇紫雲指出，樂山雷達站是全世界海拔最高的預警雷達，雖然中國對台飛彈威脅主要是短程飛彈，但也不排除必要時發射中程飛彈，而樂山雷達站對於飛彈發射後的偵蒐有更好的涵蓋率，也可以將飛彈從發射後全程追蹤，再將資訊傳遞給負責攔截的愛國者飛彈連與天弓飛彈連。

樂山雷達站是位處新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉之間的高山長程預警雷達據點，海拔高2620公尺，隸屬空軍作戰指揮部的空軍偵蒐預警中心，裝置有美國雷神公司所研製的「鋪路爪長程預警雷達」（AN/FPS-115 PAVE PAWS），偵蒐範圍可至中國新疆地區，可偵測距離達5000公里、有效距離3000公里，能有效偵蒐中國彈道飛彈、巡弋飛彈動態。（圖：擷取自公視新聞，文：記者吳書緯）

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