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    農委會研究案爭議》賴香伶稱標案契約明定不得抄 張善政：引進國外資訊非抄襲

    針對民眾黨桃園市長參選人賴香伶不得抄襲說法，國民黨桃園市長參選人張善政重申：引進國外資訊並非抄襲。（記者謝武雄攝）

    針對民眾黨桃園市長參選人賴香伶不得抄襲說法，國民黨桃園市長參選人張善政重申：引進國外資訊並非抄襲。（記者謝武雄攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶昨在桃園區里民聯歡活動場合受訪表示，她調閱農委會與宏碁集團「農業電子化策略分析與規劃」標案契約，見其中明定不得有抄襲、剽竊，宏碁和時任計畫主持人、國民黨桃園市長參選人張善政要共同負責。她呼籲張善政就研究報告涉抄襲疑雲講清楚，不需要說「如果有一塊錢進我的口袋就退選」這種意氣之爭的話，不要以訟止謗，也請農委會將調查結果照合約內容完整揭露。

    張善政昨在土地公信仰活動場合受訪重申，這項計畫是引進國外的新資訊、新資料，讓國內的農業單位可以消化吸收，這不叫抄襲，跟合約上講的抄襲是完全兩回事。

    賴香伶認為，合約內容第十條已經清楚指出，乙方宏碁公司以及計畫主持人張善政，在整個研究結果及過程，不得有抄襲、剽竊或影響著作權的問題，如果有，宏碁、張善政都要負責任，其實很多的細節和內容都要由計畫主持人親自說明。

    賴請農委會完整揭露

    賴香伶表示，當時招標的農委會主委為蘇嘉全，現在啟動調查程序的主委是陳吉仲，對於執行內容的解釋及最後調查報告，若有涉及契約內容情事，一定要完整揭露，當時契約執行內容及相關驗收，還是有很多人記得，可以出來說明的。

    此計畫的「專案召集人」張奐雲，後來到台灣農業跨領域發展協會（AMOT）當秘書長，力挺張善政的前農委會資訊中心主任林貞二○一一年退休後，也接著擔任AMOT理事長。媒體問張善政，他與林貞、張奐雲在官民企業上有相當多連結，當初研究案過關是否「魚幫水、水幫魚」？

    張善政回應，AMOT是張奐雲成立的組織，辦了一些活動，有請他站台支持，但他歷任的職位，沒有跟這個民間社團發生任何經費上的關係。

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