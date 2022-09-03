百里侯選情自評》勝敗關鍵在北台 國民黨搶攻北桃基

國民黨中央昨日評估認為，目前選情穩操勝算的大幅領先選區有新北市等八縣市；圖為爭取連任的新北市長侯友宜。（記者周湘芸攝）

2022/09/03 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕今年的百里侯選戰登記作業結束，選將各自進入戰鬥位置，國民黨中央昨日評估認為，目前選情穩操勝算的大幅領先選區有八個，微幅領先並持審慎樂觀的選區有六個，與對手呈現拉鋸的五五波縣市有四個，至於落後地區則為四個綠營有絕對優勢的直轄市或縣市。

基隆竹市澎苗 呈五五波拉鋸

據黨內人士指出，藍營大幅領先地區包括新北市、台中市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、南投縣；審慎樂觀的地區為台北市、宜蘭縣、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市；基隆市、新竹市及藍營執政卻鬧分裂的澎湖縣、苗栗縣為五五波選區；向來為綠營執政優勢的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣則是落後選區。

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負責北部地區輔選工作的藍營人士指出，相較中、南部選情的穩定，北台灣縣市的選情變數較大，對國民黨而言，這場地方政權爭奪戰的整體勝敗關鍵就在於北台灣，其中關鍵中的關鍵是台北市、桃園市與基隆市。

北桃審慎樂觀 防白營挖牆腳

這位人士表示，目前此三選區的藍軍參選人微幅領先主要對手，其中桃園市的領先幅度已經拉開，超前民進黨對手七個百分點；台北市各家民調領先幅度為五至十個百分點，黨內地方輔選系統的評估則為領先六個百分點，但處於第三的白營因政策論述與氣勢仍強，藍軍要謹慎為之。

至於基隆市，藍營人士說，原本藍綠呈拉鋸狀態，最近因綠營人選被爆論文爭議，國民黨已經轉為審慎樂觀，就看後續如何發酵。

評估續打論文戰 對綠營不利

黨內人士分析，民進黨繼續打論文戰，其實對綠營不利，因為藍營參選人的論文基本上都沒有問題，被質疑的基隆市謝國樑論文已被證實問題不大，桃園市張善政的研究報告風波也已結束，綠營根本打不起來；至於南投縣許淑華的論文，因遙遙領先對手，所以完全不用怕。

至於宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴，黨內人士說，對選情的衝擊還好，從林姿妙登記時的氣勢來看，宜蘭在地人都認為是民進黨政治追殺。

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