百里侯選情自評》守竹市攻北苗澎 民進黨桃基拚交棒

根據陳時中陣營內部民調，陳時中始終穩定成長並持續拓展中間選票。（記者方賓照攝）

2022/09/03 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕年底縣市長選舉已完成參選登記，民進黨將台北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣四縣市視為關鍵，以「守一（竹市）攻三（北、苗、澎）」做為目標，桃園市、基隆市則力拚交棒。基本盤一向綠大於藍的宜蘭縣及雲林縣可望扳回；面臨苦戰的新北市、台中市則力戰到最後一刻，不怕沒機會。

澎湖苗栗藍鬧分裂 有翻轉機會

知情人士指出，這次「三足鼎立」的台北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣等傳統藍營優勢選區，由於三方都有超過二十％實力，成為民進黨機會，當中澎湖、苗栗藍營分裂，綠營派戰力強的老手，極有翻轉機會；新竹市戰況雖略顯膠著，綠營還能衝刺，黨內已有認知，地方執政版圖可能有失、也可能有得，以「守一攻三」做為目標。

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北市難操棄保 積極搶中間選票

受矚目的台北市部分，根據陳時中陣營內部民調，陳時中目前僅以三個百分點差距微幅領先國民黨蔣萬安，但陳的民調始終穩定成長並持續拓展中間選票；反觀蔣萬安自推出公車預約制後一路下滑，無黨籍黃珊珊又以三個百分點差距緊咬在後，蔣想對黃操作棄保恐有難度，陳時中要尋求破口拉開差距。

知情人士表示，桃園、基隆由現任市長鄭文燦、林右昌領軍拚交棒，根據黨內民調，桃園鄭運鵬支持度已回穩，分裂的前立委鄭寶清則與國民黨、民眾黨支持度高度重疊。基隆市長參選人蔡適應遭受論文攻擊選擇正面迎戰，要盡速將選戰主軸拉回基隆願景。

至於新北市、台中市，民進黨人士不諱言，因對手是國民黨「最強母雞」侯友宜、盧秀燕，民進黨面臨苦戰。但林佳龍、蔡其昌實力不容小覷並緊追在後，不到最後關頭勝負難分。

雲縣宜縣 評估有望扳回變綠地

民進黨執政的屏東縣、高雄市、嘉義縣、台南市預期能穩健連任，國民黨執政的宜蘭縣、雲林縣，民進黨也評估有機會扳回。地方人士評估，雲林的海線立委蘇治芬已表態力挺參選縣長的山線立委劉建國，地方整合順利；宜蘭縣長情勢呈現五五波。

六都市長及縣市長登記參選名單

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