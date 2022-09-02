Kolas再喊話 邀徐榛蔚政見辯論

民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 勤跑基層，日前在花蓮市福氣站陪長輩唱歌，Kolas親自拿著吉他伴奏。 （Kolas競選辦公室提供）

2022/09/02 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka昨天持續向徐榛蔚喊話，「讓我們公平競爭，親愛的，我們辯論吧！」

Kolas勤跑基層，臉書貼出日前在花蓮市福氣站陪長輩唱歌的畫面，Kolas彈吉他伴奏，現場民眾特別點唱：《遲到》，剛好呼應日前Kolas稱對手徐榛蔚參加豐年祭時遲到的貼文。

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徐表示縣政優先 未回應辯論

Kolas Yotaka日前登記時對縣長徐榛蔚下戰帖，邀請公開辯論政見，徐榛蔚沒有正面回應，僅表示目前以縣政及防疫工作優先。Kolas說，「公開辯論政見，不可怕；拒絕辯論政見，不正常」，過去花蓮國沒有選舉，總認為王位可世襲，躺著都會上。

臉書PO照 彈吉他陪長輩唱歌

Kolas表示，終於今年一場真選舉，今年的縣長選舉大家理應公平競爭，比能力，比遠見，花蓮的未來有機會讓選民看清楚每一位候選人的能耐，最後由人民做正確的決定，人民最大，才是花蓮之福。

Kolas常在臉書分享在花蓮基層跑行程，她日前在花蓮市區的福氣關懷站陪長輩唱歌，民眾點唱經典老歌劉文正的《遲到》，Kolas特別引用歌詞中的兩句：「妳到我身邊，帶著微笑，帶來了我的煩惱，我的心中，早已有個她，她比你先到」，有嘲諷對手豐年祭遲到的意味。

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