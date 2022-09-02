改善人口下滑 周春米：增加就業留才

民進黨屏東縣長參選人周春米（中）要引進更多產業，來增加屏東人就業機會。（記者葉永騫攝）

2022/09/02 05:30

強調要引進更多產業 創造良好生活機能環境 繼續在醫療跟交通等方面做努力

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣人口數正式跌破八十萬大關，民進黨縣長參選人周春米表示，要引進更多的產業，以增加就業問題，國民黨縣長參選人蘇清泉則認為要從六大方面著手，才能讓青年留在家鄉，時代力量縣長參選人詹智鈞說，增加幼兒照顧、提高在地薪資，才能讓人口增加。

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周春米表示，在全球少子化的趨勢下，屏東又因為人口老化速度高於都會縣市，終究使得人口自然消長更嚴重，這也是她未來擔任縣長必須面對的嚴肅課題，因此，未來一定會努力讓更多產業進駐屏東，增加就業機會，配合中央政策提高薪資，留下在地人才，更重要的，要把人留在屏東就必須要有好的生活機能、居住環境，因此，她會繼續在醫療跟交通等方面做努力，讓屏東聯外交通更方便，提升醫療量能及品質。

此外，在各大產業之外，也會致力文化、教育、環保、社福及長照，讓屏東成為宜居的希望城市，這樣才能讓人願意留在屏東！

蘇清泉：確保青年在鄉成家就業

蘇清泉認為，屏東辦了很多大型活動，也花費很多預算，但活動過後幾乎沒有為屏東鄉親留下什麼？學子們畢業即失業或畢業即北漂情況，這對人口數的維持都會造成長期的傷害，所以要全面性發展經濟、提振百業興盛。

在社會福利上，應該讓老人免繳健保費，建置完善長照醫療健康，縣府補每一胎生育五萬元、每個月養育補助六千元、六歲前免繳健保費，優化教育環境，確保青年成家就業，全力招商，要求廠商設籍在屏東，通盤檢討各鄉鎮土地規劃，興建青年社會住宅，讓青年安心樂意在屏東就業、創業。

詹智鈞：提升生育改善托育環境

詹智鈞主張，要提升生育就要改善托育環境，增加補助，給了照顧假，工作的地點要設立托育機關，方便照顧，薪資要提高、房價要降低，屏東縣因為缺工的情況嚴重，可以考慮放寬政策讓移工願意留下來。

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