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    捷克公元兩千論壇 捍衛台灣成焦點

    捷克總理費亞拉八月卅一日在公元兩千論壇開幕演說，批評俄羅斯入侵烏克蘭，強調全球安全時也提及台灣。 （翻攝自論壇直播）

    捷克總理費亞拉八月卅一日在公元兩千論壇開幕演說，批評俄羅斯入侵烏克蘭，強調全球安全時也提及台灣。 （翻攝自論壇直播）

    2022/09/02 05:30

    今專場討論 蔡視訊參加

    〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）正在布拉格舉行實體會議。今年會議聚焦烏克蘭、民主聯盟、威權再起的挑戰等主題，也特別安排專場會議討論「如何捍衛台灣民主」，總統蔡英文和外交部長吳釗燮都將視訊參與會議。捷克總理費亞拉在開幕演說中也提及台灣，強調此時是全球安全至關重要時刻，民主國家需要更團結，努力結束對流氓國家的依賴。

    捷克總理演說提及台灣

    「公元兩千論壇」是常設性全球意見平台，每年廣邀國際民主與人權領袖與會。今年會議於八月卅一至九月二日在布拉格登場，主題為「對民主的威脅顯著且迫在眉睫：我們如何應對？」論壇也在九月二日召開台灣主題的專場會議。

    開幕場次由捷克總理費亞拉、烏克蘭總統澤倫斯基和國際政治思想家法蘭西斯．福山發表主題演說。

    費亞拉表示，俄羅斯入侵烏克蘭帶來的衝擊，可與九一一事件相比。費亞拉嚴厲抨擊俄羅斯的戰爭行為，「轟炸醫院的人無法逃離懲罰」，並指出烏克蘭戰爭對全世界所有人造成影響，這並非一個歐洲國家的命運，而是攸關整體國際關係體系，「沒有人是安全的，想想台灣、中亞、非洲」。民主國家需要更團結，並努力結束對流氓國家的依賴。

    蔡英文與吳釗燮在二○二○年和二○二一年，都遠端出席論壇。根據官網公布的講者名單，兩人今年將再次發表談話。

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