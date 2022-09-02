首投族陪「侯」登記 鼓勵年輕人決定台灣未來

新北市長侯友宜（中）昨在選舉辦公室的兩名年輕「政治實習生」陪同下，完成參選登記。（記者賴筱桐攝）

2022/09/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕九合一選舉倒數八十五天，競選連任的國民黨籍新北市長侯友宜昨天在選舉辦公室兩名年輕的「政治實習生」陪同下，完成參選登記。侯表示，支持十八歲公民權，呼籲大家共同努力，讓十八歲公民權修憲複決公投案順利通過，鼓勵更多年輕人一起決定台灣的未來。

侯友宜說，十一月廿六日除了是地方公職人員選舉，也是十八歲公民權修憲複決公投案的投票日，由於通過的門檻高達九六五萬票，需要不分世代、不分黨派共同推動才能順利過關，十八歲公民權是世界的潮流趨勢，也是民主價值的展現。

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侯友宜挺十八歲公民權

他表示，修憲不只是讓權利、義務、責任相符，也是鼓勵年輕人成為推動國家進步、社會改變的重要力量，必須讓更多年輕人一起決定台灣的未來；他這次的競選團隊招募年輕的「政治實習生」，就是希望年輕人從選舉過程了解民主政治的可貴及公共政策的形成。

昨天陪同侯友宜登記的兩名「政治實習生」、也是今年底選舉的首投族，分別是就讀台灣大學政治系三年級的鄭皓文、台北大學公共行政暨政策學系碩士班二年級的彭康傑。兩人都說，更多的青年踴躍參與公共事務，有助未來世代傳承與公共事務的進步，相信侯友宜團隊是最棒的起始點。

公辦政見會選「辯論式」

面對民進黨新北市長參選人林佳龍連日來要求辯論，侯友宜昨天登記時，在公辦政見發表會意願調查表勾選「辯論式」，採取二○一八年與蘇貞昌競選時一樣的辯論模式。他表示，會讓市民清楚了解，他對新北市的發展政策及未來要做的事情；至於何時起請假投入選舉？侯友宜說，市議會質詢到十月廿日，所有的選舉規劃一定是在議會質詢結束後，現階段好好拚市政最重要。

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