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    （台中）大慶到烏日 蔡其昌︰6年完成鐵路高架化

    民進黨台中市長參選人蔡其昌強調，若自己有機會擔任市長，一定全力配合交通部，務必讓學田路塞車問題獲得解決。 （記者林旻臻攝）

    民進黨台中市長參選人蔡其昌強調，若自己有機會擔任市長，一定全力配合交通部，務必讓學田路塞車問題獲得解決。 （記者林旻臻攝）

    2022/09/01 05:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中捷運綠線九張犁站因捷運站口受到鐵路阻隔，日運量最低只剩廿三人，被嘲諷為「比社區電梯還低」，只能透過大慶車站到烏日車站鐵路高架化解決，對此，民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，市長盧秀燕不願意推動鐵路高架化，四年零進度，他承諾當選市長後，六年完成高架化。交通局長葉昭甫回應，山海環線為台鐵系統，屬於國有財產，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，希望中央專案全額補助興建。

    交通部已原則同意 盧市府零進度

    蔡其昌昨日邀集交通部長王國材、立委林靜儀、市議員張家銨等人會勘時指出，二○一八年時任市長的林佳龍，向中央提出高架化建設可行性評估，已達成「原則同意辦理」共識，中央承諾依規定願負擔部分經費，只要市府配合，交通部將優先加速推動，但盧秀燕不願意出錢，執政四年無進度，他將於當選市長後，六年內完成大慶站到烏日站鐵路高架化。

    林靜儀說明，九張犁站對當地居民來說是「看的到，用不到」的捷運站，只有鐵路高架化，才能讓被鐵路分隔的城鎮縫合。

    交通局︰爭取中央全額補助興建

    市府回應說，山海環線計畫在盧上任後，皆維持林前市長時期的方案，計畫包含山線高架延伸烏日等，並已依交通部意見修正五次；交通局長葉昭甫回應，考量山海環線為台鐵系統，未來產權及營運收益等皆歸屬於中央，爭取中央專案全額補助興建，合情、合理也合法。

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