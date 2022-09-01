海馬斯多管火箭 烏俄戰爭放異彩

國防部明年度預算書顯示，國軍採購「海馬斯」多管火箭系統數量，將自十一套增至廿九套。（美聯社檔案照）

2022/09/01 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣向美國採購四十門「M109A6」自走砲的軍購案因產線排擠而告吹，將以於烏俄戰爭大放異彩的「海馬斯」多管火箭系統取代。國防部明年度預算書顯示，國軍採購「海馬斯」多管火箭系統數量，將自十一套增至廿九套，並新購廿枚戰術區域飛彈、八六四枚「精準火箭」，全面提升陸軍遠程火力支援能量。

陸軍原欲以一七二億六九八七萬五千元預算向美國採購四十門M109A6自走砲，以及一六九八個精準導引砲彈套件等軍備；另購買十一套「海馬斯」多管火箭系統，及六十四枚戰術區域飛彈（ATACMS）等配套裝備，全案自二○二○年執行至二○二七年，共計一五一億四四一三萬四千元。

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但美方於今年初通知我國，由於「產線排擠」因素，M109A6自走砲的交付期程，將自明年大幅延後至二○二六年。考量我國防衛實需，台美雙方研擬精進替代方案。國防部明年度預算書揭示，陸軍已擴大採購「海馬斯」多管火箭系統，全案預算不僅增加一七三億餘元，總套數也將自原本的十一套增加至廿九套，射程可達三百公里的戰術區域飛彈則自六十四套增至八十四套，另更新購八六四枚「精準火箭」。

國軍未說明新購「精準火箭」的型號，但根據美軍使用案例，應為「M30/M31」系列導引火箭彈。

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