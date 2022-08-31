美將售台 魚叉、響尾蛇飛彈

魚叉飛彈&響尾蛇飛彈

2022/08/31 05:30

包括160枚飛彈及監控雷達延長合約 總金額約334億元

〔編譯陳成良、記者吳書緯／綜合報導〕在中美關係日益緊張之際，據美國媒體「政客」（Politico）和「彭博」報導，拜登政府擬正式要求國會批准一筆對台灣的軍售案，總額十一億美元（約三三四億台幣），當中包含六十枚反艦飛彈和一百枚空對空飛彈。

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響尾蛇飛彈將配備F-16戰機

這將是自二○二○年十月包括魚叉飛彈在內的廿四億美元（約七三○億台幣）的軍售案以來，美國最大一筆對台軍售交易，也是拜登總統上任以來的最大規模對台軍售。據消息人士說法，這項軍售內容包括六十枚「魚叉」反艦飛彈（AGM-84L Harpoon Block II）、一百枚「響尾蛇」空對空飛彈（AIM-9X Block II），以及監控雷達的延長合約。據悉，響尾蛇飛彈將配備於F-16戰機。

「彭博」報導，拜登正面臨加快美國向台灣轉移武器的呼籲，以阻止中國對台採取軍事行動，並避免俄羅斯入侵烏克蘭之事重演。報導稱，國務院已於廿九日非正式知會國會此次對台軍售。知情人士表示，拜登政府和國會就對台軍售問題，進行了多次對話。

不願具名白宮國安會發言人拒絕詳細回應，只表示美國將繼續履行「台灣關係法」規定責任，支持台灣的自衛。國務院發言人表示，作為一項政策，在正式知會國會之前，國務院不會公開評論或確認擬議中的軍售案。

專家：我應爭取射程更長飛彈

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌受訪表示，空射魚叉反艦飛彈的射程可達到二二○公里，再加上F-16戰機本身的作戰半徑約六百公里，若由東部的F-16掛載魚叉飛彈出擊，共軍航艦打擊群若要威脅台灣東部，需要遠離台灣，同時我軍也能扼控巴士海峽，而AIM-9X具有向量噴嘴，機動性非常好。

展望未來，舒孝煌指出，我方應持續爭取射程更長的飛彈，如AGM-158C空射反艦飛彈，或是具有壓制防空陣地能力的AGM-88反輻射飛彈，這些飛彈也都能由F-16掛載。

前空軍副司令張延廷受訪表示，AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈性能雖好，但屬於短程飛彈，未來台海空戰將會屬於「視距外作戰」，再加上中國解放軍地對空飛彈涵蓋台海，因此短程空對空飛彈的用途不大，但是空射「魚叉」反艦飛彈確實能增加空軍制海能力。

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