《社宅政見交鋒》陳時中、蔣萬安推降租 黃珊珊倡訂合理租金

台北市長3參選人居住政見

2022/08/30 05:30

陳時中︰公權力介入加速都更

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨參觀都市再生願景館，他表示，之前已公布都市更新政見，接下來要更深入地與更多專業團體討論，做滾動式的調整；對於黃珊珊認為他調降社宅租金十％，恐導致社宅未來營運困難，陳時中表示，柯文哲團隊的概念是將本求利，希望營收平衡，但他的概念是多給年輕人投資一些，不會因為這十％造成基金垮台；多給年輕人一些，年輕人將來回饋社會就會多一些，形成一個正向的循環，對台北是好事。

談降租 陳︰多投資年輕人一些

陳時中日前公布的居住政策，承諾若當選台北市長，將在四年任期內使台北社宅達五．七萬戶，佔全市總戶數六％；租金調降十％；租金補貼每月加碼一千五百元。針對老宅改建，主張透過專案輔導、提高補助，加速老舊公寓增設電梯、協助「蝸居」弱勢重新安住。

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陳︰優先介入危老、海砂屋都更

陳時中昨參觀都市再生願景館，由台北市都市更新學會理事長蔡漢霖導覽介紹文林苑、南機場、高雄城中城的模型設計，隨後進行座談；聽完簡報後，陳時中說，未來公權力將優先介入危老、海砂屋、整建住宅的都市更新，民眾對都更的概念，以為都更換房子是「免錢的」，不願意出錢，又要求保存所有權益、包括違建在內，忽略了舊房子變成新房子這中間的價值改變。

陳時中舉例說，就像西裝破了，大家都想要換西裝，要求換跟原來一模一樣的，但提到布料要出錢，大家又都不願意；就像說市容不好，是政府不負責一樣。其實，這是大家的責任，政府的公權力要如何適當的介入，相關的獎勵、補助應該多一點，但不能做單一的補助；未來將向更多都市更新專業團隊請教，讓計畫做的更完善。

民進黨台北市長參選人陳時中（中）認為社宅租金調降，是多給年輕人投資一些。（記者羅沛德攝）

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