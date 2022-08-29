焦點評論》美國推翻「新常態」

美國海軍第七艦隊28日證實，二艘提康德羅加級神盾巡洋艦「昌塞勒斯維號」、「安提坦號」通過台灣海峽。圖為第七艦隊在推特上傳通過台海照片。（法新社）

2022/08/29 05:30

記者鄒景雯／特稿

昨天，八月二十八日，也就是中國八月十日聲稱軍演任務成功的半個月後，美國高調的宣布：兩艘提康德羅加級神盾巡洋艦，包括昌塞勒斯維號與安堤坦號，正「例行性」通過台灣海峽，這是美國白宮與國防部幾度對外預告後的正式行動。其所為何來？當然是推翻中國所欲建立的「新常態」，並且再次劃定「海峽中線」的存在。

美國這次「重劃」台海中線的方式，是由美軍配置各式飛彈、武力顯著的航艦來執行。第七艦隊的聲明言簡意賅，絕不囉嗦，然該直擊核心的，一樣沒少。例如，所謂的「例行性」通過，意即過去通過、現在通過、未來也會繼續通過；翻成解放軍聽得懂的白話就是：老子想過就過。其次說：「經過的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍」；換言之，這裡是公海，除了水上，同時兼含其上空。不僅老子想過就過，想飛就飛，其他各國也均同如此。最後，可能是怕老共自行唾面自乾，乾脆直接挑明說：這是在「展現美國對自由開放印太地區的承諾」，對決至此，簡直已令人無處閃躲。

請繼續往下閱讀...

按照中國在本月上旬演習期間的「神威」，當時向國際傳達的訊息也非常明確，一是中國國防部長魏鳳和稱：台灣海峽是中國的「內海」，美艦無權穿梭巡弋，中華人民共和國擁有主權和管轄權；二是中國外交部與國台辦一致辯說：台灣是中國的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。這兩道習近平頒下的「聖旨」，再清楚不過，所謂的建立新常態，不僅是要抹去中線，更要沒收台灣海峽。

如今，兩艘美艦由北向南通行，一過要好幾個小時，不就是在公然侵犯並且凌遲中國的主權？若真是兩強相爭，請問：是可忍，孰不可忍！當周邊諸國無不翹首等待北京要如何堅決捍衛其「新常態」之際，沒想到中國「東部戰區」的應對居然是：「解放軍全程跟監警戒，隨時做好挫敗任何挑釁準備」，此等表現，實在是落漆透頂，猥瑣至極。美軍這趟來，以中國先前自設的標準，何止是挑釁？根本已經是侵門踏戶，當眾僭越天朝，這時解放軍不馬上迎頭痛擊，還要跟監什麼、準備什麼？莫非是反過來如中國吳謙大校日前對台之狂言「要學會適應」嗎？

不論是舊常態的維持，或是新常態的創建，都必須是國際博弈下的均衡點。中國企圖透過武力打破七十年來在台灣海峽的既有秩序，擠壓台灣的生存，強奪各國的共同利益，不是不可能，但光靠恫嚇，絕不足以成事，要拿得出實力。如果使不出實力，就會發生所謂的新常態，幾天就被老美推翻的窘態。過去鄧小平講「韜光養晦」，台灣人警醒的很，明白對岸不是不為，是時候未到，必須累積實力。現在習近平講「奮發有為」，台灣人亦冷靜的很，理解台灣作為國際體系的一員，儘管絕不存在廢弛懈怠的空間，但也從來不是單獨在面對強敵的威脅，這正是台灣的機會所在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法