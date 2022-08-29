美日陸軍聯訓 試射「標槍」飛彈

美國陸軍與日本自衛隊28日在九州等地舉行代號「東方之盾」的聯合訓練，試射「標槍」飛彈。 （取自「東方之盾」臉書）

2022/08/29 05:30

因應中國威脅 強化離島防禦力

〔編譯茅毅／綜合報導〕讀賣新聞等多家日本媒體廿八日報導，鑑於中國在東海和台灣周邊海域的軍事動作頻頻，美國陸軍與日本陸上自衛隊在九州熊本縣山都町「大矢野原演習場」，實施反戰車飛彈的聯合訓練，實彈試射可由步兵攜帶的美軍「標槍」（Javelin）飛彈，俾強化日本南西諸島（西南群島）等離島的防禦，並展現美日部隊在地面戰鬥方面的優越戰力。

美國陸軍與陸自於廿八日至九月九日，各派約一四○○人及約七百人、共約二一○○名兵力，在九州各地與鹿兒島縣奄美大島的福岡縣春日市「福岡駐屯地」及宮崎縣蝦野市「霧島演習場」等自衛隊駐屯地、演習場等八處，舉行代號「東方之盾」（Orient Shield）的年度聯合訓練，以強化雙方應對島礁防禦能力，大矢野原演習場的聯訓便是其中之一，共約一五○人參加。

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標槍飛彈為單兵攜帶式肩射飛彈，能夠自動追蹤目標、破壞坦克等裝甲車輛，機動性和命中率均高。在俄羅斯入侵烏克蘭後，標槍飛彈是美國軍援烏克蘭的代表性武器之一，據悉已在烏俄戰場上取得極大戰果。

「東方之盾」 展現地面戰力

駐地在阿拉斯加州的美國陸軍某部隊，廿八日試射兩枚標槍飛彈，均準確命中距離約兩公里的標靶。來自福岡縣「小倉駐屯地」的陸自某步兵連隊，亦朝距離約四百公尺的標靶，實彈試射兩枚和標槍相同功能的自製「○一式輕對戰車誘導彈（輕型反戰車飛彈）」。該型飛彈被陸自官兵簡稱為「01ATM」或「輕ＭＡＴ」，據稱性能不遜於標槍飛彈。

這是美國陸軍首度在日本實施標槍飛彈的實彈射擊；美日地面部隊並藉此聯訓，確認雙方共同作戰時的程序。

美軍「海馬斯」也將現身

接下來，陸自和美軍的電子作戰部隊也將在自衛隊「奄美駐屯地」等處，首度實施因應來自海上敵軍船艦攻擊的聯訓，美軍的「海馬斯」（ＨＩＭＡＲＳ，高機動性多管火箭系統）屆時也將現身。

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