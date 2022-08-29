東石海之夏閉幕 翁章梁︰觀光效益逾2.7億

嘉義縣長翁章梁到場與遊客同樂。（記者蔡宗勳攝）

2022/08/29 05:30

今年湧入超過11萬人次 主場地東石漁人碼頭常鱻廊道生意火爆

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府舉辦暑假縣內最大型的觀光活動「東石海之夏」，昨晚上演炫彩煙火秀，為活動畫下句點；縣府文化觀光局統計，今年東石海之夏湧入逾十一萬人次，帶動商機，主場地東石漁人碼頭常鱻廊道生意火爆，周邊烤蚵店排隊人潮不斷，嘉義縣長翁章梁強調，東石海之夏深受遊客喜愛，今年為嘉義縣帶來兩億七千餘萬元觀光效益。

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翁章梁表示，東石海之夏是西部沿海知名活動，去年因疫情首次停辦，今年恢復舉辦，民眾參與熱烈，連續兩個週末假期遊客滿滿，許多親子遊客前來吃美食、看表演，第一週有五萬五千人次、第二週超過五萬六千人次，活動直接產生觀光效益約兩億七千餘萬元，若加上邊際效益，更加可觀。

昨晚閉幕晚會由爵士DJ陳安「Dance monkey」歡樂舞曲帶動氣氛，藝人林宜廷、安苡葳與吳映潔勁歌熱舞，浪漫煙火秀壓軸登場，讓遊客驚呼連連。

紙風車民雄演出 翁章梁到場致意

另外，民進黨嘉義縣議員參選人黃啟豪後援會昨晚邀請紙風車劇團在民雄鄉演出「蕃薯森林奇遇記」，翁章梁馬不停蹄，和立委陳明文、黃啟豪後援會榮譽會長國策顧問黃俊森、副會長行政院政務顧問林秋桂、副會長強本交通董事長莊士賢等到場向觀眾致意。

國民黨嘉義縣長參選人王育敏昨出席國民黨全國代表大會，與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕和嘉義市長黃敏惠合照，王育敏表示，三位市長執政滿意度高，廣獲市民好評，未來會積極向他們請益，並邀請到嘉義縣分享，展現國民黨優秀的執政能力。

東石海之夏帶來旺盛商機，小吃店座無虛席，創造數億商業效益；昨舉行閉幕晚會，藝人熱力演出。（記者蔡宗勳攝）

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