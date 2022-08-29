李俊俋推智慧交通 改善嘉市車流

民進黨嘉義市長參選人李俊俋認為，改善交通問題，應以現代科技推動智慧交通及加強公共運輸。 （李俊俋提供）

2022/08/29 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市近年來遊客增多，假日或尖峰時刻，連結東西區的重要道路如垂楊路、民族路等，經常出現車多擁擠情形，假日外地遊客也反映，熱門旅遊點集中在市中心，交通停車不便；對於交通瓶頸，民進黨嘉義市長參選人李俊俋認為應以現代科技推動智慧交通及加強公共運輸來改善。

李俊俋說，嘉義市發展已久，巷道多且狹窄，重要道路有多處紅綠燈，加上車輛左轉停等，易造成交通阻礙，以假日垂楊路為例，從垂楊路東邊的新生路口至西邊的新民路口，距離僅二‧三公里，卻需要經歷多個紅燈停等過程，至少花上十多分鐘。

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李俊俋表示，未來城市應推動科技、智慧交通，將市內紅綠燈連線，在熱點設置「交通流量警示與引流號誌」，提醒用路人利用替代路線提早換道，避開車輛擁擠路段，並嚴格執行科技執法，改善交通問題。

李俊俋也說，目前嘉義市公共運輸使用率過低，若未來鐵路高架化及新規劃的輕軌路線，能配合推動友善行人用路環境，可使大眾交通工具利用更加便捷，紓解交通。

嘉義市政府說明，因應近年停車需求增加，市府闢設停車場，停車位自二○一八年至今增加兩千八百六十二席，達一萬兩千八百一十八席，規劃再建置一千七百八十三席，並鼓勵民間釋出閒置空地供停車使用。嘉義市市區公車藉由尖峰班距縮短、路線延駛、站點增加等措施，擴展服務範圍，公車運量三年來成長近四倍，市府建置YouBike2.0公共自行車，廣受民眾喜愛。

市府表示，已開發建置「愛嘉義」應用程式，提供民眾查詢市區公車班次動態、YouBike及鄰近停車場等交通資訊；假日尖峰時段交通熱點車潮，規劃警力在重要路段及人潮較多、易壅塞路口加強疏導，維護行車安全與順暢。

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