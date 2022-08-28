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    首頁　>　政治

    黃珊珊今投入北市長選舉

    北市副市長黃珊珊昨任台北城市博覽會導覽員，並向前親民黨副主席張昭雄解說展覽內容。（記者劉信德攝）

    北市副市長黃珊珊昨任台北城市博覽會導覽員，並向前親民黨副主席張昭雄解說展覽內容。（記者劉信德攝）

    2022/08/28 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊請辭投入選舉，辭呈在今日生效並舉辦參選台北市長記者會。黃珊珊昨市政行程滿檔，遭藍綠議員質疑副市長最後一天仍將市政資源「用好用滿」，民進黨台北市長參選人陳時中也說，黃珊珊持續運用市府行政資源「在所難免」；黃珊珊回擊，陳部長是衛福部出身，是不是也用行政資源？沒必要這樣，她是「做一天和尚敲一天鐘」，盼外界不要政治操作。

    黃珊珊今天將宣布投入選舉，前親民黨副主席張昭雄昨陪同黃珊珊出席永康商圈活動，黃珊珊下午則當起台北市城市博覽會導覽員，替張昭雄夫妻解說台北市長柯文哲任內政績，選舉意味濃厚，也被解讀是搶攻泛藍選票。

    黃珊珊說，提辭職後心情很好，這是她出社會後第一次失業，請大家幫她找工作。議員質疑她利用市政資源跑行程至最後一天，黃珊珊強調，這是她的工作，做一天和尚敲一天鐘，難道最後一天要放假、睡覺嗎？就算是最後一天，都還是會把工作做好。

    最後一天任內 市政行程滿檔

    針對陳時中指黃珊珊持續運用市府行政資源「在所難免」，柯文哲昨在台北城博會受訪時也反唇相譏說：「他用國家資源還有少的嗎？」

    對於黃珊珊今將宣布參選台北市長，柯文哲表示，他和黃共事三年，於公於私都是朋友，一定要幫忙她，至於怎麼幫忙，一定要合法，再來就是合情、合理就好。

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