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    北、竹市三腳督 白︰有行政歷練 穩穩的打

    黃珊珊。（資料照）

    黃珊珊。（資料照）

    2022/06/27 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕九合一選戰逼近，台北市、新竹市長選舉呈現「三腳督」趨勢，有意參選的台北市副市長黃珊珊，其團隊期盼打破藍綠、強打履歷牌，有信心在台北市長選舉不被棄保；至於被看好挑戰新竹市長的民眾黨立委高虹安，目前參選與否仍未可知，黨內分析，高若參戰將面臨缺乏組織、金錢奧援等挑戰。

    北市黃珊珊力拚最大公約數

    黃珊珊子弟兵、台北市議員參選人陳宥丞表示，黃珊珊還沒登記參選，但後續選戰策略不會躁進，黃珊珊有廿一年基層民代及行政歷練、法律素養，又熟稔台北市政，不但服務年齡層廣，對各行各業也瞭若指掌，黃珊珊只要穩紮穩打、強打履歷牌，相信台北市民不是非藍綠不可。

    親黃幕僚表示，由於民進黨還沒有提名，選舉持續變動，尚未確定未來是要邊緣化蔣萬安還是弱化綠營，但可以確定的是，黃珊珊的目標是成為「最大公約數」，囊括中間選民的選票，黃持續做好市政工作，就是現階段最重要的功課。

    民眾黨黨務人士表示，黃珊珊選戰由其團隊主導，民眾黨則將全力協助；新竹方面，高虹安至今未表態要不要參選，民眾黨選舉決策委員會本週將要求新竹市黨部就選區提出評估報告，還要進一步觀察，黨內提名也須審慎思考，如果無法突破基本盤，反而會成為黨主席柯文哲二○二四選總統的負累。

    黨務人士指出，高虹安雖然知名度、聲量皆高，但選票的轉換率仍待觀察，募款也恐面臨困難，外界認為鴻海創辦人郭台銘會支持，但不可能由郭全額支出；民眾黨資源、人力也不足，在組織方面更難與副市長、議員抗衡，這些都可能是高虹安考量的重點。

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