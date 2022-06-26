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    民進黨誰戰彰縣 蔡英文：會提名最好的人選

    蔡英文總統昨天出席彰化「小英之友會」授證典禮，強調會提名「最好的人選」。（彰化縣小英之友會提供）

    蔡英文總統昨天出席彰化「小英之友會」授證典禮，強調會提名「最好的人選」。（彰化縣小英之友會提供）

    2022/06/26 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統蔡英文昨天出席彰化「小英之友會」授證典禮，面對各界高度關切民進黨彰化縣長提名人選一事；蔡英文強調，一定會提名最好的人選，無論提名誰，小英之友會都團結起來全力支持，在選舉當中做最強的後盾。

    出席彰化「小英之友會」未鬆口

    蔡英文在六月廿一日與立委黃秀芳單獨會談四十分鐘，讓地方解讀為徵召黃秀芳參選縣長幾成定局，而蔡昨天到彰化參加小英之友會活動，趁黃秀芳同場機會，許多綠營人士都期待蔡直接宣布力挺黃秀芳，為縣長選戰衝出氣勢。

    不過，蔡英文昨致詞時強調，很多人都關心彰化縣長提名人選，她的答案是「一定會提名最好的人選」，但無論提名誰，小英之友都要團結起來全力支持，做候選人最強的後盾；只要小英之友會動起來，彰化戰力就會出來。

    邱建富：協調不成 就依民調

    前縣長魏明谷昨天也出席小英之友會，他說，無論黨中央提名誰，他都會全力支持，也會為提名人選站台。前彰化市長邱建富昨未出席活動，他指出，黨中央提名人選要讓人心服口服，協調不成就應以民調為依歸，如果要硬把他當傻瓜，讓人無法接受，就會堅持到底。

    立委黃秀芳在與總統蔡英文單獨會談40分鐘後首度公開露面，她仍維持一貫低調，強調黨中央仍在徵詢中。 （記者劉曉欣攝）

    立委黃秀芳在與總統蔡英文單獨會談40分鐘後首度公開露面，她仍維持一貫低調，強調黨中央仍在徵詢中。 （記者劉曉欣攝）

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