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    國民黨嘉縣長人選難產 黨內勸進王育敏

    國民黨嘉義縣長人選難產，最近黨內有人勸進副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選，但王育敏始終沒有答應披掛上陣。（資料照）

    國民黨嘉義縣長人選難產，最近黨內有人勸進副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選，但王育敏始終沒有答應披掛上陣。（資料照）

    2022/06/26 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕年底嘉義縣長選舉，民進黨確定由現任縣長翁章梁競選連任，國民黨雖有地方人物表態，但黨中央始終難覓屬意目標，以致人選難產迄今。據了解，最近黨內有人勸進副秘書長兼文傳會主委王育敏回鄉參選，但王育敏始終沒有答應披掛上陣。

    嘉義縣向為藍營艱困選區，國民黨最初有意徵召不分區立委溫玉霞的女兒吳亮儀參戰，吳婉拒後，一度傳出有意找無黨籍的前嘉義縣副縣長吳芳銘、前民進黨立委林國慶，進行跨黨派合作，但吳、林都沒意願，最近南華大學教授歐崇敬表態願接受國民黨徵召，還有部分地方黨籍幹部陪同造勢，但黨內高層態度保留。

    黨內人士指出，最近轉向勸進出身嘉義縣中埔鄉的王育敏，四年前黨內就曾遊說王返鄉參選嘉義縣長，但她都堅拒不從。

    國民黨本週三中常會可望通過徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長。其餘尚未提名的縣市，台中市、新北市的提名時間將尊重現任市長盧秀燕、侯友宜；苗栗人選則陷僵局，黨中央屬意的立委徐志榮無意願，議長鍾東錦則不排除參選到底。至於澎湖縣，黨中央將尊重縣長賴峰偉與副議長陳雙全的協調結果，近期可能透過協調式民調決定。連江縣則會開放競選，不提名。

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