自由日日shoot》機敏設備屢爆買中國貨 立委：修法嚴懲不肖廠商

針對立委林俊憲質疑桃機旅客自助報到行李託運設備零組件使用中國製產品，桃園機場公司表示，將嚴格要求廠商落實材料及設備均須符合國家安全等相關法令規定，目前該工程尚未動工。圖為一航廈報到櫃台。（記者姚介修攝）

2022/06/21 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國家關鍵基礎設施的桃園機場自助行李託運設備及零件，昨被踢爆使用中國軍火集團生產的中國貨，連系統程式語言亦由中國製造商提供。民進黨立委昨痛批，中共對台滲透嚴重，一再採購、使用中國製品，有機敏資料外洩風險，在開戰之前，中共可能先癱瘓我關鍵基礎設施，應修法嚴懲不肖廠商及人士。

機敏資料恐被外洩 關鍵設施面臨癱瘓

中共近年透過各種管道，滲透獲取我國政府機關、軍事發展進程與情報，也鎖定機場、港口、電廠等關鍵基礎設施等資訊，並曾派出女共諜色誘航警局官員，助綁標購入中國劣質Ｘ光機；軍方天弓飛彈今年也被爆出混雜「淘寶貨」零件。

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台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，這是不容忽視的國安問題，一再發生顯見管理及法規面有疏漏，另一方面有「敵我意識不足」問題，若法制上不明確、不嚴格，廠商就有可能使用低價中國貨，造成安全問題。

軍民兩用設備採購

學者籲設國安審查

何澄輝建議，政府應建立更明確規範，排除零件、設備及軟體系統來自中國，現行採購法主要是防弊、防官商勾結，未來涉及關鍵基礎設施、軍民兩用的設備，投標、採購須建立國安審查標準，有安全疑慮的設備及零件都需替換，更應排除有問題的廠商。

民進黨立委劉世芳指出，過去軍方在發包過程中，委託的第一手承包商沒用中國貨，但第二、第三手或負責維修的廠商在更換零組件時就換劣質中國貨。

劉世芳認為，未來國防部、交通部、海巡等單位，凡機敏設備應按法規招標，採購、驗收、維修一定要「原廠原製品」，不能使用中國貨，否則在還沒開戰前，台灣就先被境外敵對勢力掌握機敏資料。

民進黨立委賴瑞隆表示，各機場、港口設備應禁止使用中共國企、中國掌控公司所生產之零組件，不然未來面對「第一擊」，關鍵基礎設施可能遭到破壞癱瘓。

賴瑞隆強調，國安法已修正增訂禁止採購中國或境外敵對勢力之軍品條款，針對國家重大關鍵基礎設施，國安局、交通部應提高刑責，才能遏阻不肖人士出賣國家安全。

民進黨立委何志偉認為，關於硬體設備或零件，政府應清楚訂定一個清單，哪些中國品牌或廠商生產的不能用，讓廠商或國人有遵循標準，可參考西方民主國家所列清單；至於軟體因涉及資安，政府單位應一律禁用中國開發的，才能對國安及國人有所交代。

關鍵機敏設施採用中國貨案例

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