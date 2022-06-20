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    挺民主的魚 日養殖業要引進台灣石斑

    日本漁產養殖業者挺身表明，「讓我們來幫忙吧！」，開始準備全面進口台灣石斑魚。（資料照）

    日本漁產養殖業者挺身表明，「讓我們來幫忙吧！」，開始準備全面進口台灣石斑魚。（資料照）

    2022/06/20 05:30

    〔編譯魏國金、記者邱芷柔／綜合報導〕中國片面禁止進口台灣石斑魚，引發國際關注。日本產經新聞十九日頭版報導，日本漁產養殖業者挺身表明，「讓我們來幫忙吧！」並開始準備全面進口台灣石斑魚。主導此行動的日本最大養殖業者「林養魚場」（福島縣）董事長林慎平說，「透過吃『民主的魚』來聲援台灣，我想這個潮流將帶動很大的需求」。

    日本產經新聞台北支局長矢板明夫十九日透過「臉書」披露這項報導。報導說，中國的禁運，引發日本漁產養殖業者的關切。一名相關人士說，「（台灣）石斑魚用於日本料理與西餐都很好吃，日本的潛在市場很大」。

    矢板指出，主導台灣石斑魚進口日本的「林養魚場」董事長林慎平，曾是「日本李登輝之友會」福島分會會長，是一位知名的親台派人士。他表示，二○一一年東日本大地震後，台灣各界給受災的福島縣等地積極捐款，他非常感恩，一直希望有一天能報答。

    感念台灣福島捐款

    報導指出，目前已有幾家大型壽司店響應林慎平的號召。而透過本月在台灣剛剛成立的日台交流團體「安倍晉三之友會」會長陳唐山等人居中牽線，林慎平也已與屏東業者取得聯繫，並開始就價格與運輸路線進行磋商。

    報導指出，在日本三一一大地震後，因謠言四起，林慎平養殖的魚有一陣子根本賣不出去，這段痛苦的經歷使他寫信給台灣同業說：「大家這麼努力養殖的魚，因政治理由被拒於門，這種心情，我非常能夠理解。我會接收大家的石斑魚，請放心。」

    林慎平計畫先進口兩到三噸台灣石斑魚，讓餐廳業者試吃，摸索適合日本消費者口味的料理，之後籌組考察團到台灣，再正式開啟石斑魚進口。他說，「看到台灣受到中國壓迫，想要支持台灣的日本人非常多。透過吃『民主的魚』來聲援台灣，我想這個潮流將帶動很大的需求」。

    台灣石斑魚過去六年銷日數量僅約一百五十四公噸。農委會副主委陳添壽認為，這與日本對台灣石斑養殖方式不夠了解有關，目前持續透過台日交流協會進行說明，出口量有望成長。

    此次中國指從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠和結晶紫等禁藥，也讓國內業界公開的秘密「借牌混魚」出口情形浮上檯面。農委會漁業署坦言，運搬船出貨與登記名單不符是不對的，除了要落實產銷履歷，也將邀集產業界研商未來出口前逐批檢驗。

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