2022選情初探》新竹市長選舉 料將上演多黨激戰

新竹市長林智堅年底將轉戰桃園，由副市長沈慧虹參選接棒，但國民黨渴望光復新竹市，民眾黨與時代力量也不會缺席，一場激戰在所難免。圖為新竹市政府大樓。（資料照）

2022/06/18 05:30

記者洪美秀／特稿

新竹市長林智堅年底將轉戰桃園，由副市長沈慧虹參選接棒，但國民黨渴望光復新竹市，民眾黨與時代力量也不會缺席，一場激戰在所難免。

民進黨方面，有五屆市議員資歷、在地方深耕多年的行政院政務顧問鄭宏輝，多次表態爭取披綠袍角逐市長，但林智堅屬意由行政經驗豐富、具溫暖特質的副市長沈慧虹接棒延續幸福政績，鄭宏輝也表態願配合佈局，團結勝選，黨內看好由沈慧虹出戰。

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想奪回江山的國民黨，遲未敲定戰將，市議員林耕仁雖經黨團初選民調出線，市議會黨團及議長許修睿力挺，並向黨主席朱立倫喊話，希望儘速宣布提名林耕仁，但迄未獲黨中央首肯，加上立委鄭正鈐雖未表明參選意願，卻不斷有支持者表態甚至刊登廣告力拱，檯面下角力暗潮洶湧，讓藍軍整合陷入困境。

積極想擴大新竹版圖，狂挖藍軍牆腳的民眾黨，挾著新竹市是黨主席、台北市長柯文哲故鄉的聲量，由郭台銘子弟兵、不分區立委高虹安接任黨部主委後，成功挖到市議員李國璋由藍轉白，更獲國民黨籍前市長許明財支持，派出其子許登淇參選南區市議員，能否拉抬市長選舉氣勢值得觀察，高虹安年輕形象不錯，若代表民眾黨參選，被認為爆發力不可小覷。

時代力量在二○一八年未推派人選，卻衝出三席市議員的席次，對年底市長選戰，展現不缺席的態度，人選以不分區立委邱顯智最具知名度，但邱至今未表態，能否以母雞之姿帶領時力一搏，仍待觀察。

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