太平洋兩棲領導人研討會 我將領參觀美日裝備

「太平洋兩棲領導人研討會」昨安排各國出席人員參觀美日多項國防裝備，台灣代表張世行少將等人偕同美國陸戰隊軍官研究日製十二式陸基反艦飛彈。（駐日特派員林翠儀攝）

2022/06/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕由美國和日本合辦並首次在日本舉行的「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS），台灣軍方代表張世行少將等人十六日也和與會的各國陸戰隊司令，觀摩包括AAV7兩棲突擊車、海馬斯多管火箭系統、十二式反艦飛彈、魚鷹機等裝備，以及美日軍機模擬空中加油等動態展示。

台灣四將校與會 國際媒體關注

今年第八屆的PALS首次在日本舉行，台灣接受美方邀請以觀察員身分與會，包括海軍一五一艦隊艦隊長張世行少將、陸戰隊指揮部副參謀長吳志孝上校，另有一位海軍中校、一位陸戰隊少校等四人與會。

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研討會從十三到十六日舉行四天，最後一天部隊研修活動，上午安排到位於神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地，參觀運輸艦「大隅」號，以及陳列於艦上的陸自水機團裝備品，艦內有AAV7兩棲突擊車、LCAC氣墊登陸艇等的展示。

下午到千葉縣的木更津駐屯地，參觀包括日本陸自的V-22魚鷹式傾斜旋翼機、美軍MV-22魚鷹機、日本十二式陸基反艦飛彈、美國陸戰隊的海馬斯多管火箭系統等裝備靜態展示，現場還有模擬美軍的運輸直升機CH-53對日本陸自V-22魚鷹機進行空中加油。

台灣張世行少將等軍官代表，在研修活動中相當仔細參觀各種裝備品，尤其對日本獨有的十二式反艦飛彈，更熱心聽取解說。另對我方已向美國採購、預定二○二七年交貨的海馬斯多管火箭，也顯露高度關心。雖然四人行事低調，但部分日媒和外媒記者得知台灣派出代表參加，也在觀摩過程中鎖定為拍攝對象。

日美雙方主辦人日本陸上幕僚長吉田圭秀和美國太平洋陸戰隊司令魯德中將在研討會閉幕後召開聯合記者會。吉田表示，透過研討會加強印太地區各國的合作，以促進此一地區的和平穩定。魯德也感謝日本的協助，成功舉辦這次研討會。

以觀察員身分受邀參加今年在日本舉行的「太平洋兩棲領導人研討會」的台灣軍方代表，即使行使低調，仍成為日媒和外媒鎖定焦點。（駐日特派員林翠儀攝）

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