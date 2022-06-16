鄧振中：若中國犯台 對全球貿易衝擊大過烏俄戰爭

行政院政務委員十四日在世界貿易組織第十二屆部長會議場外接受路透專訪。（路透）

2022/06/16 05:30

〔記者呂伊萱、編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭以來，「今日烏克蘭、明日台灣」的論戰不絕於耳。行政院政務委員兼經貿談判總代表鄧振中十四日在世界貿易組織第十二屆部長會議場外明白告訴路透，我國為全球半導體晶片生產大國，若中國武力攻台，國際貿易屆時所受衝擊必大於當前烏俄戰爭的影響。

示警「恐出現全球性供應短缺」

鄧振中說，全球電動車及行動電話均高度仰賴台灣製晶片，若中國武力犯台，屆時影響包括國際供應鏈中斷、國際經濟秩序遭破壞，「將出現全球性供應短缺」。台灣做為最先進晶片的全球龍頭，去年出口產值高達一一八○億美元，其中逾四成流向中國，鄧振中也盼輸中比例下降。

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鄧振中與我駐世貿組織（WTO）代表羅昌發十四日和歐洲議會貿易委員會主席朗吉等七位議員舉行雙邊會談；朗吉說，歐盟認為台灣是個自由公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，盼深化貿易等合作關係，並共同推動WTO多項議題。

與歐洲議員WTO雙邊會談

鄧振中力促台歐深化合作

鄧振中赴瑞士出席WTO第十二屆部長會議，除了會議議程，也和邦交國貿易代表餐敘，並出席歐盟發起的「與烏克蘭團結一致」會議、和立陶宛召開雙邊會談。鄧振中十四日再與歐洲議會代表團舉行雙邊會談。

鄧振中強調，台灣、歐盟在許多議題上的立場一致，雙方同屬民主陣營，應攜手強化半導體領域內相關智慧財產權保護。台灣也將持續研發半導體，維持技術領先優勢。

朗吉表示，台歐盟夥伴關係十分重要，同意雙方在半導體等優勢產業下之合作應持續強化；歐盟認為台灣是一個自由、公平及遵守貿易規則的貿易夥伴，企盼與台灣進一步深化貿易等合作關係。朗吉會後也推文分享，表示與台灣部長針對WTO與雙邊關係對話成果豐碩。

歐洲議會議員在會談中強調人權議題的重要性，並認為WTO也需處理環保以及其他重要社會議題。鄧振中則力邀歐洲議會議員赴台訪問。

行政院政務委員兼經貿談判總代表鄧振中（左4）與我駐WTO代表羅昌發（左1），十四日於瑞士日內瓦和歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange，左5）等7位議員舉行雙邊會談。（取自朗吉推特）

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