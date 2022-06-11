哥本哈根民主高峰會 林昶佐：各國應解除與台官方交往限制

哥本哈根民主高峰會9日、10日兩日於丹麥舉行，無黨籍立委林昶佐（右2）獲邀出席，與各國分享台灣對抗中國的數位新興極權主義經驗。（林昶佐辦公室提供）

2022/06/11 05:30

〔記者楊丞彧、陳政宇／綜合報導〕哥本哈根民主高峰會十日進行第二天議程，除有蔡英文總統視訊演說外，無黨籍立委林昶佐也獲邀與談。主持人詢問，國際社會應該如何支持台灣？林昶佐強調，除了希望各國持續支持台灣加入國際組織外，也盼各國政府能解除與台灣政府交往的諸多限制，讓台灣與國際社會的關係更為穩定而永續。

林昶佐談到，台灣站在獨裁中國擴張的第一線，長期受到中國在各種層面滲透與影響，台灣也許沒有「最好的應對方式」，但期待能與國際分享經驗、積極交流，合作應對這個全球民主陣營的共同威脅。

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主持人問到，是否擔心因為抗中而遭受人身威脅？林昶佐表示，的確有些親中極端團體在台灣攻擊意見不同的人，他也曾收到生命威脅的訊息。林昶佐不諱言說：「我不敢說我不怕，但是我們參與國家的決策，必須做對的事情。」此話一出，立刻獲得全場觀眾如雷掌聲。

立委王婉諭也分享，首日的議程主題圍繞在「捍衛民主（Defend Democracy）」，其中針對社群媒體、科技、企業、新聞與民主之間的關係，進行了五個主題的專題討論。絕大多數的與談者皆對俄羅斯與中國進行嚴厲的撻伐，認為極權主義對民主的傷害十分劇烈，更談到這兩個國家利用大量虛假訊息對民主國家進行破壞、分化。

立委范雲表示，民主高峰會邀請許多威權國家正在抗爭中的民主鬥士，包含好幾位香港反送中的青年運動者。主持人也請他們起立，接受全場的掌聲致敬。

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