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    城市外交 高市與斯國布省簽署夥伴協定

    高雄市長陳其邁與市府團隊，熱情迎接斯洛伐克貴賓，盼共同促進未來的多元實質交流。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市長陳其邁與市府團隊，熱情迎接斯洛伐克貴賓，盼共同促進未來的多元實質交流。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/11 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨天與斯洛伐克布拉提斯拉瓦省簽署為姊妹市及友好夥伴城市，全面擴大經濟、衛生、科技、觀光、文化及教育等領域交流。

    高雄市長陳其邁與布省省長德若巴昨天代表兩地政府簽署夥伴協定，布省將成為高雄第卅六個姊妹市及友好夥伴城市。

    二○二○年斯洛伐克疫情嚴重時，高雄響應中央、捐卅萬片口罩給布拉提斯拉瓦省；二○二一年台灣疫情升溫，斯國也馳援十六萬劑疫苗，布省省長德若巴更發影片為台灣祈福鼓勵，且連續兩年聲援台灣參與世界衛生大會。

    陳其邁並以諺語「呷人一口、還人一斗」形容兩國友誼，也提到今年高雄曾藉台灣燈會、以一千五百台無人機展示心形斯國國旗，象徵兩國友誼，希望疫情過後有機會造訪布拉提斯拉瓦省。

    德若巴也熱情邀請陳其邁回訪斯國，他提到自己來到台灣五次，卻是第一次到高雄，非常感謝高雄溫暖款待，且充分感受到台灣人跟斯洛伐克人很相似，十分親切，也同樣熱愛民主自由。

    市府除前天舉行晚宴接待斯國訪團，昨天簽署協定後，並安排遊艇載外賓參觀高雄港灣，陳其邁還開玩笑對訪團說「你們今天回國班機取消了，要多留在高雄幾天」，逗得斯國官員、議員大笑。

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