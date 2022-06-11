法參議院訪團記者會：一年三團訪台 象徵法重視台灣

法國參議院代表團10日在外交部舉行記者會，外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐表示，短短一年間，就有三團法國國會訪問團來台，象徵大家有多重視台灣這國家。（記者塗建榮攝）

2022/06/11 05:30

〔記者楊丞彧、吳書緯、鄭琪芳／台北報導〕法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐所率領的訪問團昨舉行記者會。葛里歐說明，短短一年間，就有三團法國國會訪問團來台，象徵大家有多重視台灣這國家。參議員海路鐸也強調，這次訪台背景是在法國總統馬克宏連任沒多久，來台正是展現對台法雙邊關係的大力支持。

葛里歐指出，訪團成員咸信，持續訪台非常重要，法國國會短短一年間就來了三團，象徵非常重視台灣這國家，也很重視法國與台灣之間持續發展雙邊關係，此行來台參訪，就是為展現對台法雙邊關係的重視。

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艾伯雷：台灣安全攸關世界安全

初次訪台的財政委員會副主席艾伯雷表示，台灣在亞太地區的地緣政治上非常特別，台灣安全更攸關世界安全；此行訪台，對於台灣面對中國強權的壓力，也有更進一步的了解。也是首次訪台的海路鐸強調，此行背景是在馬克宏才連任沒多久，來台是展現對台法雙邊關係的大力支持。

友台小組副主席高夏帆表示，身為女性民代，希望法國有朝一日，也能有一位像蔡英文這麼傑出的女性總統出現。

被問到我國駐法國代表處正名的看法，葛里歐回應，在法國，大家都知道台灣這國家，當大家談到台灣時，也稱台灣為台灣；對他而言，這不是個問題。

有關法國在印太地區是否扮演更重要的角色，葛里歐解釋，法國已加強對印太地區的關注，也注意到中國在此區域的行動有增加的趨勢，希望與各方強化相關合作。他重申法國與中國不處於對立狀態，而是希望確保和平。

葛里歐讚台：對抗「中國病毒」典範

葛里歐一行人昨稍早參訪立法院；葛里歐表示，台灣日常生活遭受各式各樣攻擊，但還是撐住了，且在對抗「中國病毒」等方面成為典範，卻因中國阻撓無法加入世界衛生組織，這也是法國參議院去年以三○四票通過支持台灣參與國際組織決議案的原因。葛里歐說，去年法國參議院友台小組主席李察訪台，接到中國駐法大使館的威脅信，「加深我們支持台灣的決心」。

訪問團昨也拜會財政部長蘇建榮。財政部表示，雙方將拓展合作夥伴關係，法方並支持我國有意義參與國際財稅組織事務。

法國參議院外交暨國防委員會副主席葛里歐一行10日參訪立法院，並參觀議場了解立法院開會流程。 （記者劉信德攝）

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛里歐率領的訪問團於昨日下午舉行記者會。左起為法國在台協會主任公孫孟、法國參議員海路鐸、高夏帆、葛里歐、外交部發言人歐江安、法國參議員艾伯雷、瓦特博磊以及我國駐法國代表吳志中。（記者塗建榮攝）

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