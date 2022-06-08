一年內第3團 法友台參議員今到訪

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐今率跨黨派國會議員，以外交泡泡方式來台訪問。（取自葛利歐推特）

2022/06/08 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部昨公布，法國參議院外交暨國防委員會副主席葛利歐今將率四位跨黨派國會議員訪台，將停留至十三日。駐法代表吳志中表示，此次法國參議院組團來訪意義重大，因法國總統馬克宏甫成功連任，正在形成政策方向，訪團此行帶回的意見，必將牽動台法關係未來定位。

外交部宣布，葛利歐八日將應我國政府邀請率團來訪，訪團成員另包括財政委員會副主席艾伯雷、高夏帆、瓦特博磊及海路鐸，共五位跨黨派朝野議員。

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返台陪團的吳志中指出，法國下週將舉行國民議會選舉，在忙碌的選舉期間，參議員利用短暫空檔訪台，更凸顯對台灣的支持。另，法國戰略思維出現調整，有助台法關係提升。過去法國政府在印太戰略報告中從未明確提及「台灣」，但法國外交部二月底公布的印太戰略報告數次談到台灣、且視為經貿關鍵夥伴。法國政府舉辦的首屆印太區域合作論壇，會後新聞稿也提及台灣是防疫夥伴。

外交部發言人歐江安說，這是繼去年十月參議院訪團、十二月國民議會訪團後，短短一年內法國國會第三度組團訪台，彰顯台法友好情誼，政府表達誠摯歡迎。

歐江安說明，葛利歐一行人訪台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮及其他相關部會首長，參訪我國文經建設。葛利歐是法國參議院友台小組副主席，對台法國會交流貢獻卓著。

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