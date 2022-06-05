台美貿易談判 我爭取農業等3議題優先簽協定

台美貿易談判三大優先議題

2022/06/05 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕台美啟動二十一世紀貿易倡議，本月底將在美國華府首次上談判桌，據悉，台美談判的十一項議題中，貿易便捷化、數位貿易與農業合作等三項議題是雙方有望最先取得共識的項目，並簽署相關的具體合作協定。

貿易便捷化、數位貿易 台美有望先達成共識

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據指出，蔡政府為協助台灣中小企業及台灣農產品打入美國市場，盼能與美國優先就貿易便捷化、數位貿易與農業合作等三項議題的談判取得共識，項目不排除再增加。儘管美國要優先談判的議題尚未向台灣完全表明，但傾向貿易便捷化優先，美方也重視國際間普遍關切的數位貿易議題，台美因此有望就上述部分議題，在前期的談判取得合作共識。

政府高層官員昨表示，我方最終的目標，是希望能與美國簽署雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA），尤其是簽署BTA。FTA因涉及關稅減讓，除非修法，否則在美國國會沒有授權情況下，美國無法與台灣簽署，但BTA部分，不一定有關稅減讓，拜登政府可以先與台灣簽署，例如可先簽行政協定，但若所談的BTA涉及關稅減讓，還是要美國國會授權。

台美一日宣布啟動二十一世紀貿易倡議，將就貿易便捷化、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，以及非市場經濟等十一項議題展開談判。

行政院政務委員鄧振中表示，在「台美二十一世紀貿易倡議」之下，由於目前雙方都有意願儘速展開談判，「雙方能早一點有成果出來，這最重要」，至於台美將來獲致協議後，要用哪一種型態來簽署協定，則可再商量。

台灣的水果輸出，包括鳳梨、釋迦外銷頻遭中國打壓封殺，高層官員表示，政府要強化水果等農產品外銷。這幾年台灣芭樂輸美成效不錯，盼進一步拓展台灣水果等農產品外銷美國的市場。

高層官員說，在疫情期間，透過網路等數位貿易有助於台灣中小企業拓展美國市場。美國也重視數位貿易議題，在亞太經濟合作會議的倡議就很活躍。

高層官員表示，台美貿易便捷化的合作，加速通關便利有助於市場的開拓，政府希望能幫助台灣的企業進入美國市場，特別是中小企業。由於上述三項議題對台灣都有很好的幫助，因此希望能早一點有成果出來。

官員表示，這幾年台灣芭樂輸美成效不錯，盼進一步拓展台灣水果等農產品外銷美國市場。圖為高雄二號珍翠芭樂。（農委會提供）

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